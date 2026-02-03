ترمب يدعو الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس على الإسراع في اعتماد مشروع قانون للإنفاق، ينهي إغلاقا حكوميا جزئيا في الولايات المتحدة دخل يومه الرابع.

وجاء في منشور لترمب على منصته "تروث سوشال" قوله "آمل أن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديمقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير، لا يمكن إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن".

وقال ترمب في منشوره "سنعمل معا بحسن نية لمعالجة القضايا التي أُثيرت، لكن لا يمكننا أن نتحمّل إغلاقا مطوّلا آخر مدمّرا وعديم الجدوى، سيُلحق ضررا بالغا ببلدنا"، في إشارة إلى الإغلاق السابق الذي استمر 43 يوما.

وسبق أن أعرب مايك جونسون رئيس مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية، عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق، وقال في تصريح لشبكة فوكس نيوز "سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك".

وبدأ الإغلاق الحالي، السبت، بعد انهيار مفاوضات بين ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على خلفية مقتل اثنين من المحتجين على أساليب إدارة الهجرة والجمارك، في مدينة مينيابوليس، وهو ما دفع الديمقراطيين إلى اتّخاذ موقف متشدد.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى، ليلة الجمعة، مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق، معتمدا 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في مقابل أن يخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الاتفاق أثار استياء عدد من الجمهوريين المحافظين الذين هدّدوا بالتصويت ضده.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس المجلس لديه غالبية ضئيلة جدا في مجلس النواب، ستتأثّر إذا خسر أكثر من صوت جمهوري واحد.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الاثنين، إرجاء موعد صدور تقريرها المتّصل بالتوظيف والوظائف، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة، وقالت "نظرا إلى الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية، سيعلّق مكتب إحصاءات العمل (BLS) جمع البيانات ومعالجتها ونشرها"، موضحة أن هذا الأمر يؤثر في تقرير التوظيف الذي كان من المقرر نشره الجمعة.