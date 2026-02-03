تحذير بريطاني من نشاط مريب لزوارق مسلحة قرب مضيق هرمز

أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تحذيرا أمنيا بشأن نشاط مريب وقع في المياه القريبة من مضيق هرمز، بعد تلقيها بلاغا عن حادثة على بُعد نحو 16 ميلا بحريا شمال سلطنة عُمان، داخل ممر العبور البحري المتجه إلى المضيق.

ووفق التحذير الصادر اليوم الثلاثاء، أفادت الهيئة بأن سفينة تجارية تلقت نداءات عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي (VHF) من قِبَل عدد من الزوارق الصغيرة المسلحة، طالبتها بالتوقف.

وأشار البلاغ إلى أن السفينة تجاهلت الطلب، وواصلت الإبحار عبر مسارها المخطط له، دون وقوع اشتباك أو تسجيل أضرار، فيما أكدت السلطات المعنية أنها تتابع التحقيق في ملابسات الحادث.

ودعت (UKMTO) جميع السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة.

وينعكس مستوى التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران على مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم ممرات النفط على مستوى العالم، وهي التوترات التي تصاعدت بعد تهديدات أمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.