المبعوثة الأمريكية تناقش مع رودريغيز المرحلة الانتقالية بفنزويلا

قالت لورا دوغو كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين الجديدة في فنزويلا إنها تحدثت في اجتماع -أمس الاثنين- مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز بشأن مسألة المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت الدبلوماسية -التي وصلت إلى كراكاس السبت- على منصة "إكس" أنها التقت برودريغيز وبرئيس البرلمان خورخي رودريغيز، لتؤكد المراحل الثلاث التي اقترحها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لفنزويلا: الاستقرار، والتعافي الاقتصادي، والمصالحة والمرحلة الانتقالية.

وبالتزامن مع ذلك، عيّنت رودريغيز وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا رئيسا للبعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة.

ويمثل تعيين بلاسينسيا نقطة تحول في العلاقات بين واشنطن وكراكاس التي انهارت عام 2019، بعدما رفضت واشنطن الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو رئيسا لفنزويلا، واختارت الاعتراف بحكومة موازية بقيادة زعيم المعارضة خوان غوايدو.

كما عينت رودريغيز دانييلا كابيّو -ابنة وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيّو- وزيرة للسياحة في حكومتها.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل إن حكومته أشارت إلى "ضرورة بناء أجندة مثمرة للسلام والاحترام، وهي أجندة تتوافق تماما مع مبادئ القانون الدولي، حتى نتمكن من توجيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل نهائي، نحو طريق سعادة للشعبين".

بدورها أعربت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو لصحفيين -خلال مكالمة بالفيديو الاثنين- عن استعدادها للقاء رودريغيز "إذا لزم الأمر"، وذلك من أجل "تبادل أفكار بشأن جدول زمني للمرحلة الانتقالية"، حسب تعبيرها.

لكنها من جهة أخرى وصفت حكومة رودريغيز المؤقتة بـ"المافيا"، وقالت إنه "قد يكون لديها اسم آخر، لكنها المافيا".