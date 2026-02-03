أبرز محطات المفاوضات الإيرانية الأمريكية منذ 2018

خلال ولايته الأولى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عام 2018 انسحابه من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية. ومنذ ذلك الوقت، شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية جولات من المفاوضات تعثر معظمها.

وفي ما يلي أهم المحطات التي مرت بها المفاوضات بين طهران وواشنطن:

2018

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بحجة انتهاك إيران للاتفاق، وأدى الانسحاب لانقطاع القنوات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين.

وعقب الانسحاب من الاتفاق النووي، عاودت واشنطن فرض سلسلة من العقوبات المشددة على إيران.

2021

مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 2021، جرت محاولات لإحياء الاتفاق عبر مفاوضات غير مباشرة في فيينا بوساطة أوروبية، إلا أن تعقيدات الملفات والمطالب المتبادلة حالت دون ذلك.

2025

مع عودة ترمب للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، بدأت المفاوضات من جديد. إذ سرعان ما بدأت المحادثات بين الجانبين في أبريل/نيسان الماضي. وجرت 5 جولات من المحادثات، لكنها كانت متعثرة.

عرضت إيران خفض تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، لكن المفاوضات اصطدمت بإصرار أمريكي على تفكيك إيران الشامل لبرنامجها النووي وإنهاء قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم.

المفاوضات التي جرت تحت تلويح أمريكي باستخدام القوة، انتهت بالفشل في يونيو/حزيران الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة ضربة عسكرية في فجر يوم 22 من الشهر نفسه، استهدفت خلالها المنشآت النووية الإيرانية ضمن ما عرفت بحرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة إسطنبول التركية، الجمعة المقبل، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، في حين ذكرت تقارير أن دولا من المنطقة ستشارك في الاجتماع.