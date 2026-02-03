قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة ستصل إلى أي مكان في السودان، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه فتح الطريق إلى كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان بجنوب البلاد، وفك الحصار عنها عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان مباركته للسودانيين فتح الطريق إلى كادوقلي، ووصول القوات المسلحة إليهم.

ومن جانبه، أكد الجيش السوداني، الثلاثاء، أنه كبّد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، خلال كسره الحصار عن مدينة كادوقلي، موضحا، في بيان، أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكّنت من فتح طريق كادقلي-الدلنج، "بعد ملحمة بطولية".

وأضاف أن "قوات الدعم السريع اندحرت ومرتزقتها تحت الضربات القاصمة، وتكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفرّ من تبقى منهم أمام تقدم قواتنا، وهي تفتح الطريق وتكسر الحصار عن المدينة".

وبينما تعهّد الجيش بالمضي في المعركة "حتى تطهير البلاد"، توعد قوات الدعم السريع بأنها "لن تهنأ بما اغتصبته، ولن تنعم بأرض دنستها بجرائمها".

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تمكّن الجيش من فك الحصار عن الدلنج، ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان بعد كادوقلي، وذلك بعد عامين من حصار فرضته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال.

ويشكّل إقليم كردفان الشاسع المقسّم إلى 3 ولايات، المعروف بالزراعة وتربية الماشية، صلة وصل إستراتيجية لحركة الوحدات العسكرية وعلى المستوى اللوجيستي، إذ يقع بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش شمالا وشرقا ووسطا ومنطقة دارفور في الغرب، التي أصبحت قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء واسعة منها.

سيطرة الدعم السريع

وأسفرت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ اندلاعها قبل نحو 3 سنوات، عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير 11 مليون شخص.

وتسيطر "الدعم السريع" على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

موقف القاهرة

وفي السياق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقاء بنظيره السوداني محيي الدين سالم، اليوم الثلاثاء، على ثوابت موقف القاهرة الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد أو المساس بسيادتها واستقرارها.

وجدد عبد العاطي إدانة مصر "الفظائع والانتهاكات المروعة" التي شهدتها الفاشر وكردفان، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني في ظل ما يواجهه من تحديات جسيمة.

ومن جانبه، شدد سالم على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم وحدة السودان واستعادة الأمن والاستقرار في بلاده.