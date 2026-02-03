احتفاء واسع في نيبال بشاب مسلم دافع وحيدا عن مسجد بعصاه

حظي شاب مسلم -من ذوي الاحتياجات الخاصة- باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي في نيبال، بعد تداول مقاطع فيديو توثق تصديه بمفرده لمحاولة اقتحام مسجد من قبل مجموعة من الهندوس المتطرفين في بلدة رامبور بمقاطعة راوتاهت.

وحسب جمعية السلام الإسلامية في نيبال، وقعت الحادثة يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما حاول متطرفون هندوس اقتحام المسجد وتخريبه في أثناء احتفال ديني، غير أن الشاب -الذي لديه ساق واحدة ويستند إلى عكاز- واجههم وحده ومنعهم من الدخول.

ونشرت الجمعية مقاطع تظهر تكريمها للشاب، واصفة إياه بـ"بطل الإسلام"، تقديرا لما اعتبرته موقفا شجاعا في الدفاع عن دور العبادة.

وتفاعل آلاف المستخدمين مع المشهد، معربين عن إشادتهم بشجاعة الشاب، ومطالبين بحماية الأقليات الدينية في نيبال، وداعين إلى دعم المسلمين في مواجهة تصاعد خطاب التطرف الديني.

وتعيش نيبال، ذات الغالبية الهندوسية، توترات متقطعة على خلفية دينية منذ إقرار الدستور عام 2015، الذي رسخ علمانية الدولة رسميا، وهو ما قوبل برفض من جماعات هندوسية متطرفة تطالب بإعادة البلاد إلى دولة هندوسية.

ويقدر عدد المسلمين في نيبال بنحو 5% من السكان، ويشتكون بين الحين والآخر من تضييقات واعتداءات تستهدف مساجدهم وممتلكاتهم، خصوصا خلال المناسبات الدينية الكبرى.