إسبانيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على القُصر دون 16 عاما

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ‍سانشيز، اليوم ‍الثلاثاء، إنه سيتم حظر دخول القُصر دون سن 16 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا -في كلمة خلال قمة الحكومات العالمية في دبي- أن بلاده ستطالب المنصات بتطبيق أنظمة للتحقق من العمر، وذلك في إطار إعلانه عن عدة إجراءات لضمان بيئة رقمية آمنة.

واشتكت حكومة ‍الائتلاف اليساري بقيادة سانشيز مرارا من انتشار خطاب الكراهية والمحتوى الإباحي والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن ‍ذلك له آثار سلبية على القصر.

وقال سانشيز "أطفالنا معرضون لبيئة لم يكن من المفترض أن يتصفحوا وحدهم… لن نقبل ذلك بعد الآن"، داعيا الدول الأوروبية الأخرى إلى تطبيق إجراءات مماثلة.

وأضاف "سنحميهم من الغرب ‌المتوحش الرقمي".

وفي ديسمبر/كانون الأول أصبحت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقصر دون سن 16 عاما، وهي خطوة ‌تراقبها عن كثب دول أخرى تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة على ‌أساس العمر، مثل بريطانيا علما بأن فرنسا أوشكت على إتمام هذه الخطوة بعد أن أقرها البرلمان أواخر الشهر الماضي.

وتابع سانشيز أن حكومته ستقدم أيضا مشروع قانون جديدا الأسبوع المقبل لمحاسبة مسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى غير القانوني والخطاب الذي يحض ‌على الكراهية، وكذلك لتجريم التلاعب بالخوارزميات وتضخيم المحتوى غير القانوني.

وانطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف القمة العالمية للحكومات، التي تجمع أكثر من 6250 مشاركا من القيادات الحكومية والخبراء، إلى صياغة إستراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز التعاون الدولي، إضافة إلى ابتكار حلول عملية وفاعلة للتحديات العالمية المتزايدة، من خلال أجندة متنوعة تشمل حوارات جامعة ونقاشات معمقة حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة.