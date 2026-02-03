الحكم بالسجن على نقيب المعلمين في تشاد وسط تصاعد التوتر

أصدرت محكمة في العاصمة التشادية نجامينا، يوم الاثنين 2 فبراير/شباط، حكما يقضي بسجن رئيس النقابة المستقلة للمعلمين في تشاد دجيمودويل فاوستين مدة عام مع النفاذ، بعد إدانته بتهمتي "التمرد" و"الإخلال بالنظام العام".

وكان فاوستين، الذي يقود منذ مطلع يناير/كانون الثاني إضرابا واسعا للمعلمين، يواجه أربع تهم بينها "انتحال صفة" و"التحريض على التمرد". وقد طالب المدعي العام بسجنه عامين، ثم قررت المحكمة الاكتفاء بعام واحد. وكانت النقابة التي يرأسها فاوستين قد دعت إلى إضراب في الفترة من 5 يناير حتى 4 فبراير، مطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها المتعلقة بتحسين ظروف عمل المعلمين وزيادة رواتبهم.

ووصف محامي فاوستين الحكم بأنه "محاكمة صورية"، وقال إن موكّله "لم يرتكب أي جرم سوى رئاسته لنقابة"، مضيفا أن "الحرية النقابية حق أساسي لا ينبغي أن يكون محل جدل أو ترخيص". كما حذَّر محاميه من تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز منذ اعتقاله يوم السادس من يناير، وأكد أنه سيتقدم باستئناف على أمل أن تنظر محكمة الاستئناف القضية خلال شهر وتقرر الإفراج عنه.

ويأتي هذا الحكم مع تصاعد التوتر بين السلطات والنقابات المهنية في تشاد، إذ يواصل المعلمون منذ أشهر المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، في بلد يعاني أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة.