أضرار واسعة النطاق جراء إعصار "فيتيا" في مدغشقر

بدأت آثار الإعصار المداري القوي "فيتيا" تظهر بوضوح في مدغشقر، بعد ساعات قليلة من خروجه إلى البحر، حيث سجّل مكتب إدارة المخاطر والكوارث أكثر من 22 ألف متضرر في 17 مقاطعة موزعة على خمس مناطق.

ووفقا للحصيلة الرسمية الصادرة أمس الأول أدى الإعصار إلى وفاة شخص بانهيار منزل في حي أندوهاماندري بالعاصمة أنتاناناريفو، وفقد آخر جرفته السيول، وأصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة. كما اضطر أكثر من 8 آلاف شخص إلى النزوح نحو مراكز إيواء أو إلى أقاربهم.

وكانت الأضرار المادية واسعة النطاق، إذ غمرت المياه 4646 منزلا، وتضرر 104 أخرى بشكل جزئي، ودمّر 813 منزلا كليا. كما تضررت نحو عشرين قاعة دراسية، بينها ثلاث انهارت كليا، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني.

وغمرت المياه أحياء كاملة في مدينة ماهاجانغا، الواقعة في منطقة بويني، في حين تكافح السلطات المحلية لإجلاء السكان وتقديم المساعدات العاجلة.

مسار الإعصار

وكان إعصار "فيتيا" قد دخل الأراضي الملغاشية فجر السبت 31 يناير/كانون الثاني عبر منطقة سلالا شمال غربي البلاد، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة. وبعد عبوره وسط البلاد، فقد جزءًا من قوته قبل أن يخرج إلى البحر مجددا من جهة بريكافيل شرق الجزيرة. غير أن الإعصار استعاد قوته بمجرد وصوله إلى المحيط، مما أثار مخاوف من تهديد جديد للجزر المجاورة، خصوصا جزيرة لا ريونيون الفرنسية، التي قد تعلن فيها حالة تأهب من المستوى الأصفر بسبب الرياح القوية.