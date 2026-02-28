إيران تنشر بيانات عن خسائرها وإرشادات بمغادرة طهران وتعليق الدراسة

أعلن متحدث جمعية الهلال الأحمر الإيراني أن 24 محافظة تعرضت لهجمات وأضرار، مؤكدا أن أكثر من 220 فرقة عملياتية تابعة للهلال الأحمر في حالة تأهب وتوجد في مواقع الحوادث، في حين بلغت الحصيلة 201 قتيل و747 مصابا حتى الآن، مع استمرار تمركز فرق الإغاثة في مواقع الاستهداف.

ودعا المتحدث المواطنين إلى تجنب الازدحام قرب مواقع الإصابة والحفاظ على مسافة 100 متر عن مكان الحادث، لتسهيل عمل فرق الإنقاذ وتقليل المخاطر.

وأعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مقتل 85 طالبة وإصابة 92 طالبة أخرى في هجوم صاروخي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز جنوب إيران.

كما نقلت الوكالة عن محافظ مدينة لامرد الواقعة في محافظة فارس مقتل 16 رياضيا إثر هجوم إسرائيلي أمريكي على صالة رياضة في المدينة.

وأفادت بأن هجوما آخر استهدف أيضا مستوصفا في مدينة ميناب.

مغادرة طهران

وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانا (الإعلان رقم 1) دعا فيه المواطنين إلى مغادرة طهران وبعض المدن الأخرى "قدر الإمكان" دون أن يحدد أسماء تلك المدن، مشيرا إلى أن هجمات الولايات المتحدة بمرافقة إسرائيل استهدفت "مراكز داخل البلاد"، وأن ذلك وقع "أثناء المفاوضات".

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية بدأت "ردا ساحقا"، مع التعهد بإطلاع المواطنين على المستجدات باستمرار. كما تضمّن البيان إجراءات وإرشادات أبرزها:

تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، ودعوة الناس إلى تجنب الازدحام في مراكز التسوق، واستمرار عمل البنوك وتقديم خدماتها، وعمل الدوائر الحكومية حاليا بنسبة 50%، والتأكيد على جاهزية الحكومة لتوفير الاحتياجات العامة وعدم وجود ما يستدعي القلق.

جاهزية المؤسسات

وأعلنت منظمة نقل الدم أن محطات ومراكز التبرع بالدم في أنحاء البلاد جاهزة وتستقبل المواطنين، لتوفير الدم للمصابين المحتملين.

إعلان

وبحسب تصريحات رسمية نقلتها وسائل إعلام رسمية، تم الإعلان عن تأمين كامل المواد الغذائية والسلع الأساسية، بما في ذلك احتياجات "ليلة العيد" وشهر رمضان، دون نقص في السلع الرئيسية.

كما أكد البنك المركزي توفير سيولة نقدية كافية للبنوك، وأن التطبيقات المصرفية وأجهزة الصراف ونقاط البيع تعمل بشكل طبيعي.

وأعلن رئيس فريق عمل الدقيق والخبز توفر الدقيق بكميات كافية في المخابز الصناعية والتقليدية.

مواصلات مجانية

وعلى خلفية الازدحام المروري، أعلنت شرطة المرور تحويل طريق تشالوس (مسار طهران نحو الشمال) إلى اتجاه واحد، مع إجراءات مماثلة على بعض المسارات السريعة وإغلاق مسار مرزن‌ آباد باتجاه طهران وكرج.

كما أعلنت بلدية طهران أن استخدام المترو والحافلات أصبح مجانا اليوم بسبب الظروف المرورية الخاصة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران اليوم السبت، مع سماع انفجارات في طهران وعدد من المدن، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وردت إيران باستهداف مواقع في إسرائيل وبعض دول المنطقة قالت طهران إنها مواقع أمريكية وإسرائيلية.