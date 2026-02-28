15 قتيلا بسقوط طائرة عسكرية واصطدامها بمركبات في بوليفيا

تحطمت طائرة شحن عسكرية محملة بالأموال بعد لحظات من إقلاعها الجمعة بالقرب من العاصمة البوليفية لاباز، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، وتناثر الأوراق النقدية على الأرض، وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 12 مركبة على الطريق السريع.

وأكد رئيس قسم الإطفاء بافيل توفار إصابة عدد من الأشخاص جراء الحادث، دون أن يوضح ما إن كان القتلى من ركاب الطائرة أو ركاب السيارات على الطريق السريع.

وانحرفت الطائرة عن المدرج بعد وقت قصير من إقلاعها، واصطدمت بمركبات في مدينة إل ألتو -المجاورة للاباز- قبل أن تستقر في حقل، وفقا لصور متداولة على مواقع التواصل.

وكانت الطائرة -وهي من طراز هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية- تنقل أوراقا نقدية جديدة من البنك المركزي إلى مدن أخرى، وقد تناثرت كمية كبيرة من الأوراق النقدية على الأرض في موقع التحطم.

وهرع المواطنون لجمع الأوراق النقدية، بينما حاولت الشرطة المجهزة بمعدات مكافحة الشغب تفريقهم.