15 قتيلا بسقوط طائرة عسكرية واصطدامها بمركبات في بوليفيا

Members of the armed forces stand guard next to the wreckage of a military plane that crashed in el Alto, near La Paz on February 27, 2026.
أفراد من القوات المسلحة بجوار حطام الطائرة العسكرية بالقرب من لاباز (الفرنسية)
Published On 28/2/2026

تحطمت طائرة شحن عسكرية محملة بالأموال بعد لحظات من إقلاعها الجمعة بالقرب من العاصمة البوليفية لاباز، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، وتناثر الأوراق النقدية على الأرض، وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 12 مركبة على الطريق السريع.

وأكد رئيس قسم الإطفاء بافيل توفار إصابة عدد من الأشخاص جراء الحادث، دون أن يوضح ما إن كان القتلى من ركاب الطائرة أو ركاب السيارات على الطريق السريع.

وانحرفت الطائرة عن المدرج بعد وقت قصير من إقلاعها، واصطدمت بمركبات في مدينة إل ألتو -المجاورة للاباز- قبل أن تستقر في حقل، وفقا لصور متداولة على مواقع التواصل.

A destroyed car is pictured near the site where a military plane crashed in el Alto, near La Paz on February 27, 2026.
سيارة مدمرة جراء حادث تحطم طائرة الشحن العسكرية بالقرب من العاصمة البوليفية لاباز (الفرنسية)

وكانت الطائرة -وهي من طراز هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية- تنقل أوراقا نقدية جديدة من البنك المركزي إلى مدن أخرى، وقد تناثرت كمية كبيرة من الأوراق النقدية على الأرض في موقع التحطم.

وهرع المواطنون لجمع الأوراق النقدية، بينما حاولت الشرطة المجهزة بمعدات مكافحة الشغب تفريقهم.

المصدر: وكالات

