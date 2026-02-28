عاجل,
أخبار

وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات قوية في منطقة الجليل بشمال إسرائيل

ترامب ومادورو
Published On 28/2/2026

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان