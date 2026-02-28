وزير خارجية عُمان: أنا مصدوم لتقويض مفاوضات جارية وجادة مرة أخرى

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي "أنا مُحبط (مصدوم)، لقد تم مرة أخرى تقويض مفاوضات جارية وجادة"، مذكرا بالهجوم الإسرائيلي السابق على إيران في حين كانت المفاوضات بين طهران وواشنطن جارية في العاصمة العمانية مسقط.

وأضاف في تدوينة على "إكس" أن هذا لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي.

كما قال إنه يصلّي من أجل الأبرياء الذين سيعانون بسبب هذه الحرب، متابعا "وأحث الولايات المتحدة على ألّا تنجر إلى مزيد التورط في هذه الحرب. هذه ليست حربكم".

وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن أسفها للعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على إيران، محذرة من خطر توسع الصراع إلى ما لا تحمد عقباه في المنطقة.

كما دعت الخارجية العمانية مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل لفرض وقف إطلاق النار. وقالت إن هذا العمل يتنافى مع قواعد القانون الدولي وندعو جميع الأطراف لتعليق الأعمال العسكرية فورا.

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي لعب دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال أمس الجمعة في برنامج على قناة سي بي إس الأمريكية، إن إيران وافقت على التوقف عن تخزين اليورانيوم المخصب، ما يعني أنها لن تمتلك أبدا كميات كافية منه لصنع سلاح نووي في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

ويمثل هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى إلغاء مخزونها من اليورانيوم، تنازلا كبيرا وتغييرا عن الاتفاق النووي الإيراني 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولايته الأولى.

وقال وزير الخارجية العماني إنه "من وجهة نظره"، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة المخزون، فضلا عن "تحقق كامل وشامل" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأجريت أمس الأول الخميس الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف السويسرية بوساطة عمانية، وكان من المقرر عقد جولة رابعة يوم الاثنين القادم في العاصمة النمساوية فيينا.

وبدأت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهجوم على إيران، قائلا إنه بدأ قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران.