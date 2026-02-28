وزير الدفاع الإسرائيلي: تنتظرنا أيام عصيبة ونحتاج للصبر والانضباط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تل أبيب دخلت مرحلة شديدة الحساسية إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، مؤكدا أن الجيش يستعد لـ"أيام عصيبة" تتطلب قدرا كبيرا من الصبر والانضباط.

وأوضح كاتس أن التحرك العسكري الأخير جاء "لمنع نظام متطرف وقاتل من امتلاك قدرات تهدد إسرائيل والعالم بأسره".

وأشار وزير الدفاع إلى أن إسرائيل "عملت بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لإزالة تهديد وجودي فوري".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "على أهبة الاستعداد في جميع الساحات"، مؤكدا أن "لا حصانة لأي جهة تهدد بتدمير إسرائيل".

وهدد كاتس بأن كل عنصر من عناصر النظام الإيراني "يُعد هدفا مشروعا"، على حد تعبيره.

"فرصة تاريخية"

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن الشعب الإيراني "ليس عدوا لإسرائيل"، معتبرا أنه "أمام فرصة تاريخية"، في حين أكد أن إسرائيل "لن تسمح لمن يهددها بالاستمرار في الوجود"، وأن أي طرف يحاول التدخل "سيدفع ثمنا باهظا".

وأشار إلى أن إسرائيل لا تخوض حربا ضد الإيرانيين، بل ضد "نظام آية الله الذي ينشر الإرهاب"، حسب وصفه. وأضاف أن النظام الإيراني "إرهابي" وأن قدراته "تهدد العالم بأسره".

وقال كاتس إن التخطيط للعملية العسكرية ضد إيران "استمر عدة أشهر"، في إشارة إلى أنها لم تكن خطوة مفاجئة، بل نتاج عمل استخباراتي وعسكري مطوّل.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما واسعا ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد". وقال ترمب -في إعلانه عن الهجوم- إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري".

من جهتها، توعدت إيران "بردٍّ قاسٍ على العدوان"، وأطلقت رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وما قالت إنها "قواعد أمريكية" في منطقة الخليج.