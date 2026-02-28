هل تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز؟ خبير عسكري يجيب

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن إيران لا تستطيع بشكل مادي أن تغلق مضيق هرمز، ولكن يكفي أن تقول إنها أغلقته فتمتنع السفن عن العبور عبره، مشيرا إلى أن لديها وسائل للإغلاق.

وأوضح العميد حنا -في تحليله للمشهد العسكري الإيراني- أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لديها القوارب السريعة والألغام البحرية والغواصات الصغيرة وصواريخ الكروز.

وقال حنا إن الشواطئ البحرية لإيران، والتي تقدر بحوالي 2400 كيلومتر، قادرة على التأثير بكل حركة داخل منطقة الخليج وحتى خارجها.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ولذلك إيران قد تؤذي نفسها لو أقدمت على إغلاق المضيق، رغم أن المسألة بالنسبة لها مصيرية لأنها تتعلق بوجود النظام الإيراني نفسه.

وحول ما أوردته وكالة مهر الإيرانية من أن "السفن تتوقف عن عبور مضيق هرمز"، قال الخبير العسكري والإستراتيجي إن الإعلان والإنذار بالإغلاق هي مرحلة انتقالية للإغلاق الفعلي.

وتستخدم إيران في الحرب، التي شُنّت عليها من طرف الولايات المتحدة وإسرائيل، موقعها الجغرافي لاستنزاف الولايات المتحدة، التي يريد رئيسها دونالد ترمب حربا سريعة، ويلفت العميد حنا إلى أن إغلاق مضيق هرمز سيؤثر على الولايات المتحدة وعلى منطقة الخليج.

وأظهرت الخريطة التفاعلية، التي عرضتها الصحفية سلام خضر على شاشة الجزيرة، وجود بطء في حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك حسب موقع "مارين ترافيك" المختص بمتابعة حركة السفن التجارية.

ويمثل المضيق نقطة عبور رئيسية ضمن أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، ويُعدّ أحد الشرايين الأساسية للتجارة الدولية، كما ارتبط تاريخيا بالصراعات الكبرى في المنطقة، وتحوّل منذ ثمانينيات القرن العشرين إلى ساحة تتقاطع فيها المصالح والصراعات الإقليمية والدولية وورقة ضغط مؤثرة.