هكذا خططت إسرائيل للحرب.. وهذا ما فعلته لتضليل إيران بشأن موعد الهجوم

أعلنت إسرائيل رسميا، عبر وسائل إعلامها وتصريحات لوزير الدفاع، بدء هجوم استباقي على إيران، في تطور لافت ينقل التوتر الإقليمي إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة.

وأوضح مراسل الجزيرة من فلسطين إلياس كرام، أن هذا الإعلان جاء بعد أيام من ترقب واسع داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، التي رجحت أن تبادر إسرائيل بالهجوم أولا، على أن تلتحق بها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، إضافة إلى ما يتردد في الأوساط الأمريكية، أشار مراسل الجزيرة إلى أن العملية العسكرية ليست عملا منفردا، بل هجوم مشترك إسرائيلي أمريكي جرى التنسيق له والإعداد منذ شهور، وليس وليد تطورات الأسابيع أو الأشهر الأخيرة.

وبيّن أن التخطيط للهجوم سبق الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى مطلع هذا العام، كما جرى بمعزل عن مسار المفاوضات التي عُقدت في جنيف، مما يعكس أن القرار العسكري كان متخذا سلفا.

خلفية تصعيدية وجولة متوقعة

ولفت كرام إلى أن تقديرات المحللين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، عقب الهجوم الذي وقع في يونيو/حزيران من العام الماضي، كانت تؤكد أن جولة جديدة من المواجهة أصبحت حتمية، على اعتبار أن إسرائيل، وفق تعبيرهم، "لم تُنجز المهمة كما يجب".

ومع بدء الهجوم، أعلنت حالة الطوارئ القصوى في جميع أنحاء إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار من شمال البلاد حتى أقصى جنوبها. وصدرت تعليمات من الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطالب السكان بالبقاء قرب الغرف المحصنة والملاجئ.

وأضاف مراسل الجزيرة أنه حتى اللحظة لا توجد إنذارات جديدة تشير إلى رد صاروخي إيراني مباشر على الهجوم، رغم الاستنفار الواسع.

وأكد كرام أن المستشفيات الإسرائيلية وُضعت خلال الدقائق الأخيرة في حالة طوارئ، في ظل ترقب لتطورات ميدانية محتملة، بينما تواصل السلطات الإسرائيلية تقييم الموقف الأمني تحسبا لأي رد إيراني.

إسرائيل ترفع حالة الاستنفار

ومن جانبه، أوضح مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري، أن بيان الجيش الإسرائيلي جاء عقب دوي صافرات الإنذار، بعد تنفيذ هجوم استهدف العاصمة إيران، إضافة إلى قصف طال جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أكد أن إسرائيل بدأت "هجوما استباقيا"، ونفذت حتى الآن عدة هجمات جوية على إيران، في إشارة واضحة إلى انطلاق الحرب التي كانت إسرائيل تسعى إليها منذ فترة، على الرغم من الجهود الدولية الداعية إلى تسوية دبلوماسية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار العمري إلى أن إسرائيل شهدت خلال الأيام الأخيرة وصول تعزيزات جوية أمريكية كبيرة، شملت عشرات الطائرات المقاتلة الحديثة، خصوصا من طراز "أف 22″، إلى جانب طائرات ناقلة للوقود، فضلا عن وصول حاملة الطائرات الأمريكية "فورد" التي يُفترض أنها رست الليلة الماضية قبالة سواحل حيفا.

وبحسب العمري، تؤكد إسرائيل أن مستوى التنسيق بينها وبين الولايات المتحدة في هذه التطورات كان في أعلى مستوياته، رغم أنها كانت تنتظر زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي كان من المقرر أن يصل الأربعاء الماضي لكنه أجّل زيارته إلى يوم الاثنين المقبل.

ولفت العمري إلى أن بعض المراقبين رأوا في تأجيل الزيارة، إلى جانب مغادرة رئيس وزراء الهند لإسرائيل قبل يومين، مؤشرات على ما بدا أنه "عملية تضليل"، توحي بأن إسرائيل لن تبدأ الهجوم قبل وصول روبيو. إلا أن الهجمات الإسرائيلية انطلقت بالفعل، مع تأكيد يسرائيل كاتس أنها تمثل "بداية هجوم استباقي".