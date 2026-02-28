نتنياهو: بدأنا عملية مشتركة مع واشنطن لإزالة "الخطر الوجودي" الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء عملية مشتركة مع الولايات المتحدة تهدف إلى "إزالة الخطر الوجودي" الذي يشكله النظام الإيراني.

وأكد نتنياهو في خطاب متلفز أن الهدف الأساسي هو ضمان عدم تمكن إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، معتبرا أن تسلح طهران نوويا يمثل "تهديدا للبشرية جمعاء".

ودعا نتنياهو الشعب الإيراني إلى "أخذ مصيره بيده" والعمل على إسقاط النظام الحاكم، واصفا إياه بأنه "نظام قمعي دموي استثمر مقدرات الدولة في مشاريع عدائية".

وقال نتنياهو، إن النظام الإيراني "سخّر موارده لبناء برنامج نووي وتطوير ترسانة صاروخية ضخمة"، محذرا من أن امتلاك إيران للسلاح النووي "يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل وخطرا مباشرا على الولايات المتحدة والاستقرار الدولي".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ستواصل عملياتها العسكرية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي"، معتبرا أن هذه العمليات تأتي "في إطار الدفاع عن النفس"، ومضيفا أن امتلاك طهران لقدرات نووية سيمنحها "حصانة إستراتيجية تقلّص قدرة إسرائيل على حماية نفسها".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتعاون مع واشنطن، موجّها الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واصفا إياه بـ"القائد الحازم للعالم الحر"، على حد تعبيره.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

فيما قال الحرس الثوري الإيراني إن إيران بدأت موجة هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والمسيّرات على الأراضي المحتلة.