روسيا وباكستان تدينان الهجوم على إيران وأوروبا تدعو لضبط النفس

تباينت الردود الدولية بشأن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، اليوم السبت، بين الإدانة والتحذير من تداعيات الحرب مع دعوات للحوار بين الأطراف المتنازعة.

ودعت ⁠روسيا إلى وقف فوري للضربات الأمريكية والإسرائيلية ⁠على إيران، قائلة إن ⁠الوضع يجب أن "يعاد إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية".

وطالبت وزارة الخارجية الروسية ‌المجتمع الدولي بتقديم تقييم موضوعي سريع لما وصفتها بالأفعال غير المسؤولة التي ⁠تهدد بالمزيد من زعزعة ⁠استقرار المنطقة.

وأضافت موسكو أنها "لا تزال على ⁠أهبة الاستعداد ⁠للمساعدة في الجهود المبذولة لإيجاد حلول سلمية، ‌تستند إلى القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن ‌المصالح".

وندَّد مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف في منشور عبر تطبيق تلغرام بالهجوم الأمريكي الاسرائيلي على إيران، وقال إن الولايات المتحدة كشفت "وجهها الحقيقي" عبر توجيه هذه الضربات.

باكستان تندد

في الأثناء، أبلغ وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق نظيره الإيراني عباس عراقجي تنديد إسلام آباد بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران، واصفا إياه بـ"غير المبرَّر"، بحسب ما أعلنت وزارته.

ودعت باكستان "إلى وقف فوري للتصعيد من خلال الاستئناف العاجل للدبلوماسية".

ونصحت إسلام آباد مواطنيها بتجنب جميع أنواع السفر غير الضروري إلى إيران، مشددة على أن ذلك يأتي من أجل سلامتهم وأمنهم، بحسب الخارجية الباكستانية.

اجتماع مجلس الأمن

أوروبيا، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران بالتفاوض بحسن نية لوقف برنامجها النووي والباليستي، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف ماكرون أن اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يحمل عواقب خطيرة على السلم والأمن الدوليَّين.

وفي بروكسل، ⁠قالت ⁠رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ⁠ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ⁠إن التطورات في إيران "مثيرة للقلق بشكل كبير"، وناشدا ‌جميع الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

إعلان

وقالا في بيان مشترك "ندعو ⁠الأطراف جميعها إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس، ‌وحماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون ‌الدولي".

وفي برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس "إن الحكومة تتابع التطورات من كثب، وتُجري تنسيقا وثيقا مع الشركاء الأوروبيين".

وأوضح كورنيليوس أن الحكومة الألمانية "أُبلغت سابقا صباحا بالهجمات العسكرية التي نفذتها إسرائيل على إيران".

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن الوزارة على تواصل وثيق ومستمر مع السفارتين في إيران وإسرائيل، وكذلك مع بعثات دبلوماسية أخرى في المنطقة.

وفي لندن، ⁠دعت وزارة الخارجية البريطانية ⁠مواطنيها في البحرين والكويت وقطر والإمارات إلى الاحتماء ‌فورا في أماكن إقامتهم، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وكتبت الوزارة في ⁠منشور على ⁠إكس "ابقوا في ⁠الداخل في أماكن آمنة. تجنبوا السفر، ‌واتبعوا تعليمات السلطات المحلية".

وفي أثينا، ينعقد مجلس الأمن الوطني اليوناني في اجتماع استثنائي لاتخاذ القرارات بشأن الشؤون الخارجية والدفاع، عقب الهجوم على إيران.

وسوف يرأس الاجتماع الذي سيُعقد في قصر ماكسيموس رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

تداعيات خطيرة

وفي السياق، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرجانة سبولجاريك عن مخاوفها من أن يتسبب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في "سلسلة تداعيات خطيرة" في الشرق الأوسط.

وقالت سبولجاريك إن "التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يثير سلسلة تداعيات خطيرة في المنطقة برمتها، مع عواقب قد تكون مدمرة للمدنيين".

وفي سول، أمر وزير الدفاع في كوريا الجنوبية آن جيو باك بإجراء "تأكيد فوري" لسلامة قوات بلاده المنتشرة في الخارج، حسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مكتبه.

وقالت الوزارة إن "آن" وجَّه وزارة الدفاع الوطني وهيئة الأركان المشتركة بإعطاء الأولوية لسلامة القوات المنتشرة في لبنان والصومال عند تنفيذ المهام.

وحثت وزارة الخارجية التايوانية مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى أجزاء من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات، مشيرة إلى أن إيران لا تزال تحت أعلى مستوى من الإنذار الأحمر للسفر.