من "أمريكا أولا" إلى "تحرير الشعب الإيراني".. ترمب يقلب أولوياته

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، اليوم السبت، استنادا إلى تصريحات هاتفية حصلت عليها من الرئيس دونالد ترمب أن الهجوم العسكري الأمريكي على إيران هدفه "تحرير الشعب الإيراني".

وقالت استنادا إلى تصريحاته إن "تغيير النظام الإيراني أصبح أمرا ضروريا لحماية الأمريكيين وإنهاء ما يَعُده تهديدا وشيكا"، رغم ما قد ينطوي عليه من أخطار بشرية وسياسية، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن ترمب برَّر هجومه العسكري بالسعي إلى "إزالة تهديدات النظام الإيراني"، متهما طهران بمحاولة تطوير سلاح نووي وبالضلوع في هجمات سابقة ضد مصالح أمريكية.

وأشارت إلى أن ترمب استحضر في حديثه أزمة الرهائن الأمريكيين عند قيام "الثورة الإسلامية" في إيران عام 1979، وتفجير ثكنة "المارينز" في بيروت عام 1983، إضافة إلى هجوم استهدف المدمرة "يو إس إس كول" عام 2000.

تضارب المواقف

وبحسب التقرير، فإن ترمب أقر بإمكانية سقوط قتلى ووقوع خسائر في صفوف القوات الأمريكية جرّاء الرد الإيراني، لكنه وصف "المهمة" بأنها "نبيلة".

وأوضحت الصحيفة أن هذا الموقف يمثل منعطفا كبيرا مقارنة بخطاب ترمب السابق الذي كان يرتكز على شعار "أمريكا أولا"، وانتقد فيه التدخلات الأمريكية الطويلة في الشرق الأوسط، كما تعهد في حملاته الانتخابية بإنهاء "الحروب التي لا تنتهي".

وقالت إن ترمب أصبح اليوم يسوّق لنفسه بأنه الرئيس المستعد لتحمُّل أخطار كبيرة من أجل "إنقاذ الشعب الإيراني".

وفي كلمة وجَّهها، السبت، من مقر إقامته في فلوريدا نُشرت على منصته تروث سوشيال، توعد ترمب "بتدمير ترسانة الصواريخ الإيرانية".

وقال مخاطبا الشعب الإيراني "عندما ننتهي، تولّوا السيطرة على حكومتكم. ستكون لكم لتتسلموها. قد تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال".

رسالة ترمب

ومنذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران في يناير/كانون الثاني الماضي، كرر الرئيس الأمريكي تنديده بقمع الاحتجاجات في طهران.

إعلان

وتوجَّه ترامب حينها إلى الإيرانيين مؤكدا أن "المساعدة في طريقها" إليهم، ونشر أسطولا ضخما في الشرق الأوسط، في أكبر حشد للقوات الأمريكية في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الإدارة الأمريكية لم توضح بعد مدى اتساع العمليات أو احتمال مشاركة قوات برية فيها. وذكَّرت بتصريحات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قال فيها إن "أي تحرك لن يتحول إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط".

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن الجيش الأمريكي استخدم في الهجوم العسكري على إيران، السبت، صواريخ "توماهوك" أُطلقت من سفن حربية، إضافة إلى ذخائر أطلقتها طائرات تابعة لسلاحي الجو والبحرية، ضمن ما سُميت عملية "الغضب الملحمي". كما شاركت إسرائيل بدورها في الهجوم العسكري.

في المقابل، أطلقت طهران في رد عسكري سلسلة من الصواريخ والطائرات المسيَّرة اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة.