مقتل أكثر من 50 طالبة في هجوم صاروخي إسرائيلي على مدرسة جنوبي إيران

أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مقتل 51 طالبة وإصابة 60 طالبة أخرى في هجوم صاروخي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز جنوب إيران.

ونقلت الوكالة عن محافظ ميناب قوله إن "في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على مدرسة ابتدائية في هذه المدينة، استشهدت 51 تلميذة، بينما أصيبت 60 طالبة أخرى".

كما نقلت عن معاون الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية في محافظة هرمزغان قوله إن في هجمات اليوم السبت التي شنها "الكيان الصهيوني" على مدينة ميناب، تم استهداف مدرسة ابتدائية للبنات بشكل مباشر.

وأضاف أن المدرسة الابتدائية التي اسمها "شجرة طيبة" تضم في دوام الصباح 170 طالبة.

وأوضح أن هذه المدرسة كانت هدفا مباشرا لهذا الهجوم، وتستمر حاليا أعمال رفع الأنقاض وإغاثة طالبات هذه المدرسة.

وقالت تسنيم إن إثر هجوم صاروخي "أمريكي صهيوني" على مدينة آبيك في محافظة قزوين، أُصيب عدد من تلاميذ مدرسة "الإمام رضا عليه السلام" في هذه المدينة بجروح.

وأضافت أن المصابين يتلقون حاليا العلاج في المستشفى، وقد تلقى بعضهم العلاج بشكل إسعافي وغادروا المستشفى، كما قالت إنه وفقا لما يُتداول، فقد "استشهد أيضا تلميذ واحد نتيجة موجة الانفجار".

وبدأت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهجوم على إيران، قائلا إنه بدأ قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران.