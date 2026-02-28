مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

أعلن الطيران المدني الكويتي أن طائرة مسيّرة استهدفت، اليوم السبت، مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن إصابات طفيفة لعدد من العاملين وأضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (T1).

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قالت إن الهجمات الصاروخية الإيرانية أدت إلى تعطيل الحركة الجوية، حيث تقرر تأجيل جميع الرحلات المغادرة والقادمة من المطار وإليه، في أعقاب التطورات الأمنية.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت واصلت إيران شن غارات على قواعد أمريكية في المنطقة، بينما أفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بوجود اعتراضات لصواريخ في سماء الكويت.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم اعتراض صواريخ في المناطق البرية شمال البلاد دون تسجيل إصابات، فيما أصدرت السفارة الأمريكية في الكويت تعليمات لموظفيها بالاحتماء في أماكن وجودهم.

وفي بيان رسمي، شددت وزارة الخارجية الكويتية على "الحق الكامل لدولة الكويت في الدفاع عن نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن "الهجوم الإيراني يمثل انتهاكا لسيادة الكويت ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".