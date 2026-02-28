مسؤول إيراني للجزيرة: هجماتنا لن تقتصر على القواعد الأمريكية

أعلن مسؤول إيراني في حديثه للجزيرة أن هجمات بلاده لن تقتصر على القواعد العسكرية الأمريكية، وأن جميع مصالح واشنطن ستكون ضمن الأهداف المحتملة.

وأوضح المسؤول أن إيران أعدّت قائمة بهجمات على أهداف للكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية، مؤكداً أن هذه الأهداف ستفاجئ الجهات المستهدفة عند تنفيذها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستستخدم قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها "في إطار حقنا الأصيل في الدفاع المشروع".

وتأتي هذه التصريحات في إطار التوترات الإقليمية الأخيرة، فيما لم يذكر المسؤول موعد تنفيذ الهجمات أو تفاصيل إضافية عنها.

وكانت إيران قد أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، ضمن رده على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية المتواصلة على أراضيها والتي أسفرت عن مقتل 40 شخصا بمدرسة للبنات في جنوب البلاد.