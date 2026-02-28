مرّ بأجواء العراق لضرب إيران.. ما الصاروخ الذي وثقته عدسات السكان؟

بثت وسائل إعلام عراقية مشاهد وثقها شهود عيان لمرور صواريخ عبر أجواء المناطق الكردية باتجاه إيران، تزامنا مع انطلاق الضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد أهداف في طهران صباح اليوم السبت.

وقد ظهرت هذه الصواريخ في مقاطع فيديو عديدة، جرى التحقق من صحتها، صُورت من زوايا مختلفة، وبعد وقت قصير، أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط بقايا صواريخ في قرى تتبع محافظة كركوك شمالي البلاد.

ومن جانبه، أكد الخبير في مجال الذخائر، تريفور بول، أن الصور المتداولة تظهر رأسا حربيا غير منفجر لصاروخ من طراز "توماهوك" عُثر عليه في محافظة كركوك.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي أن الهجوم المستمر على إيران شمل إطلاق صواريخ "توماهوك" من البحر، بالإضافة إلى صواريخ جوية نفّذتها طائرات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية.

ويصنف توماهوك كصاروخ جوال (كروز) دخل الخدمة عام 1983، وهو مخصص لضرب أهداف محددة بعيدة المدى بدقة عالية. يزن الصاروخ نحو 1.5 طن، وهو مزود بشحنة ناسفة تزن 450 كيلوغراما، مع إمكانية تزويده برأس نووي، وسبق أن استخدمت القوات الأمريكية هذا السلاح في عمليات سابقة، منها قصف منشآت إيرانية في يونيو/حزيران عام 2025.

وتركز الهجوم في موجته الأولى على قلب العاصمة طهران، حيث تعرضت مراكز سيادية لضربات مباشرة، وشمل القصف ميدان فلسطين الذي يضم مقر إقامة المرشد علي خامنئي، ومحيط مبنى السلطة القضائية في شارع وصال، إلى جانب المبنى الرئاسي في شارع باستور.

وامتد نطاق الغارات إلى مساحة جغرافية واسعة في مختلف أرجاء البلاد، وشملت الضربات مناطق داخلية مثل كرج وأصفهان وقم، وتضررت مدن في الغرب ضمن محافظات كرمانشاه وهمدان ولُرستان وخوزستان وإيلام وتبريز، كما وصل القصف إلى مناطق الجنوب والشرق، وتعرضت مواقع في هرمزغان وسيستان وبلوشستان وفارس لقصف مكثف.