ما الذي نعرفه عن الحرب على إيران حتى الآن؟

في يوم سبتهم يبدؤون بالهجوم على طهران، وفي الساعات الأولى من الصباح، حولت آلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية سماء العاصمة الإيرانية إلى فضاء من الشهب والنيران، فهذه إسرائيل لا تنتظر قرارا أمميا أو إذنا إقليميا وتشن حربا واسعة استهدفت "قلب النظام الإيراني".

إنه صوت الصواريخ الذي علا فوق صوت المفاوضات وآلة الحرب إذ تدفع بالمنطقة إلى أتون مواجهة مباشرة لم تشهدها من قبل.

فهذه طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بغطاء لوجستي واستخباري أمريكي كامل، تنفذ موجات قصف دقيقة استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية في العمق الإيراني.

إسرائيل: الهدف إسقاط النظام

توالت التصريحات من تل أبيب لترسم ملامح الهجوم، فإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلت عن مصدر عسكري أن الغارات استهدفت شخصيات إيرانية كبيرة، وضربت عشرات الأهداف في قلب العاصمة طهران، وقم وأصفهان وكرمانشاه وكرج، وتبريز وغيرها من المدن.

وتوقع مسؤولون إسرائيليون أن يستمر الهجوم لعدة أيام وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخرج ليعلنها صراحة أن "هدف هذه العملية هو إزالة التهديد الوجودي للنظام الإيراني" مُطلِقا اسم "زئير الأسد" على حربه الجارية على إيران.

ودعا نتنياهو الشعب الإيراني للمساعدة في إزالة النظام الإيراني قائلا، "إنه نظام يهدد إسرائيل والولايات المتحدة بالموت، وإذا لم نتحرك سوف نحصل على إيران نووية"، مُثنيًا على دعم "صديقه" رئيس الولايات المتحدة.

ترمب: لا ينبغي لأحد أن يتحدى أمريكا

وفي خطاب عاجل من البيت الأبيض خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ليعلن للعالم انخراط بلاده في العمليات العسكرية، قائلا "سيتعلم النظام الإيراني أنه لا ينبغي لأحد أن يتحدى قوة وبأس القوات المسلحة الأمريكية".

ودعا ترمب الجيش والشرطة والحرس الثوري في إيران، إلى الاستسلام قائلا إنهم "سيواجهون موتا محققا" مالم يفعلوا.

ترمب أكد أن الضربة جاءت لإنهاء ما وصفه بـ"الابتزاز النووي"، مشددا على أن القوات الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات التي تطال حلفاءها ومصالحها في المنطقة، مدعيا أن نظام إيران شن حملة دموية لا تنتهي من القتل الجماعي استهدفت الولايات المتحدة والأبرياء ببلاد عدة.

وكرر ترمب أن إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريبا إلى الأراضي الأمريكية، مؤكدا العمل على القضاء على صناعة الصواريخ الإيرانية بشكل كامل، لأنه لا يوجد جيش على وجه الأرض يقترب من قوة أو براعة أو تطور الجيش الأمريكي على حد وصفه.

أين المرشد والرئيس؟

لم يكن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي في طهران أثناء الهجوم ونُقل إلى مكان آمن وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني.

وأما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فهو بخير ويتمتع بصحة جيدة، وفق ما نقلت وكالة إيرنا عن مصدر مطلع في الرئاسة الإيرانية.

إيران: لا خطوط حمراء بعد الآن

ولم يمر وقت طويل قبل أن تبدأ إيران بإطلاق ردها برشقات صواريخ على أهداف بإسرائيل ما أطلق صافرات الإنذار في مدن إسرائيلية عدة وفتح محطات المترو لاستخدامها كملاجئ.

ورصد مراسلو الجزيرة دوي صفارات الإنذار في مناطق تضم مفاعلات إسرائيل النووية بديمونا وشرق النقب وبئر السبع.

وتوعد التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، بأن طهران تستعد لرد قاس على العدوان الإسرائيلي.

وقال مسؤول إيراني للجزيرة إنه لا خطوط حمراء بعد هذا العدوان، وإنه على إسرائيل أن تستعد لما هو قادم، مشيرا إلى أن كل الأصول والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط باتت هدفا مشروعا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا عدوانا وحربا ستكون تداعياتها واسعة وطويلة الأمد، موضحة أنهم لم يتفاجؤوا بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك".

ردود الفعل

وعلى الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أن قواته شنت غارات جوية على عدة مواقع جنوبي لبنان، فإن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام شدد على أن حكومته لن تقبل "أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها"، وذلك على خلفية بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

وأضاف في منشور على إكس: "إننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها" في إشارة إلى احتمالية تدخل حزب الله لمساندة إيران.

أما جماعة الحوثي في اليمن فقالت إن توسيع دائرة الاستهداف لن ينتج عنه إلا توسيع دائرة المواجهة.

وعبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث عن قلقه البالغ إزاء اندلاع حرب جديدة شاملة في الشرق الأوسط، قائلا "تصف إسرائيل الهجوم بأنه ضربة استباقية، لكنه لا يتوافق مع القانون الدولي، فالهجمات الاستباقية تتطلب وجود تهديد وشيك ومباشر"