ماذا قصفت إسرائيل وأمريكا في إيران حتى الآن؟

أكد الإعلام الإيراني وقوع انفجارات في عدة مدن إيرانية، جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البلاد، الذي بدأ منذ صباح اليوم السبت. وسُمِع دوي عدة انفجارات في مختلف جهات العاصمة طهران، حيث بدأ الهجوم بقلب العاصمة في ميدان فلسطين الذي يضم مقر إقامة المرشد علي خامنئي، وشارع وصال بالقرب من مبنى السلطة القضائية، وكذلك جنوب العاصمة شارع باستور الذي يضم المبنى الرئاسي.

وأعقاب ذلك، أكد الإعلام الإيراني أن الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي في صحة جيدة، كما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني أن خامنئي ليس في طهران وأنه نُقل إلى مكان آمن.

واستمرت الاستهدافات في شمال وشرق العاصمة، حيث تقع مؤسسات الدولة ومواقع عسكرية أو مناطق سكن مسؤولين وقادة كبار، كما شملت ضواحي العاصمة مثل مدينة شهريار غرب محافظة طهران.

واستهدفت الهجمات مناطق داخلية منها مدينة كرج في محافظة ألبرز، وأصفهان، وقم، ومناطق بغرب البلاد مثل مدينة كنغاور في محافظة كرمانشاه، ومدينة نهاوند في محافظة همدان ومحافظة لُرستان، ومدينتا دزفول وأنديمشك في محافظة خوزستان، وإيلام، ومدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، ومدينة ميناب وجزيرة خارك التابعتين لمحافظة هرمزغان بالمياه الخليجية، ومدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد المطلة على بحر عمان، ومدينة شيراز بمحافظة فارس.

وقال الصحفي عبد القادر فايز وهو متخصص في الدراسات الإيرانية إن "الضربة مختلفة تماما، عن كل ما جرى سابقا"، مشيرا إلى أن هناك استهدافا مباشرا لما يُوصف في إيران ببيت المرشد، وهو في وسط العاصمة طهران.

وأوضح أن هناك استهدافا لرأس هرم السلطة في البلاد، بالمعنى الجغرافي على الأقل، مضيفا: لا نعرف حتى الآن ما إذا كان موجودا في المكان أم لا.

وأشار إلى استهداف المجمع الرئاسي، أو ما يُسمى بالقصر الرئاسي في طهران، الواقع جنوب العاصمة، وهو مجمع ضخم من المباني، لافتا إلى أن المعلومات تشير إلى أن الرئيس بزشكيان لم يكن موجودا في المجمع الرئاسي وقت استهدافه.

وأضاف أن هناك استهدافا لجزء من مقر الخارجية الإيرانية في جنوب العاصمة طهران، مؤكدا أن ذلك يمثل استهدافا لجسد سياسي هذه المرة في النظام الإيراني، وهو ما لم تُقدم عليه إسرائيل والولايات المتحدة في كل حروبها السابقة مع إيران، على الأقل في حرب الـ12 يوما التي بدأت عسكرية أمنية، وتطورت بجزء بسيط منها إلى الجسد السياسي.

وقال إن هجوم "اليوم بدأ بضربة مشتركة، وليس هناك ضربة إسرائيلية مدعومة أمريكيا أو ضربة أمريكية مدعومة إسرائيليا، هي ضربة مشتركة، وهذا مستجد كبير حقيقة".

وأشار إلى أن "الاستهداف للجسد السياسي في إيران يتقاطع بشكل كبير مع كلمة الرئيس الأمريكي قبل قليل، إذ يقول للجسد العسكري ألقوا أسلحتكم، ويقول للجسد السياسي يجب أن تستسلم"، مضيفا أن رسالته للشعب الإيراني هي أننا بدأنا هذه المعركة، ويجب عليكم أن تكونوا جزءا منها.

كما أوضح أن استهدافا آخر طال الشق العسكري، هيئة الأركان في شرق العاصمة طهران، لافتا إلى أن هناك مواقع عسكرية غير قليلة الأهمية، من بينها الموقع الشهير المعروف بموقع بارتشين، وهو موقع عسكري مهم جدا يقع جنوب العاصمة.

وأشار إلى أن كل الوزارات تقريبا تقع في وسط العاصمة باتجاه الجنوب، وعلى رأس هذه الوزارات وزارة الخارجية التي تفاوض الأمريكيين الآن، والمقر الدائم لعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني.

وأضاف أن مطار مهرآباد، وهو مطار داخلي الآن وكان مطارا دوليا قبل أن تشيّد إيران مطار الخميني، موضحا أن هذا المطار قريب جدا من أحد المواقع العسكرية المهمة التي يُعتقد أنها تشكّل عصبا في عملية الدفاع الجوي عن طهران.

وشدد على وجود معلومات غير مؤكدة -ونضع خطين تحت كلمة غير مؤكدة- دارت في الأسبوع الأخير قبل هذه الحرب، بأن إيران نصبت رادارا جديدا وأجهزة ومعدات عسكرية جديدة في هذه المنطقة، مضيفا: هل نتحدث عن روسيا والصين مثلا؟ هذا وارد، ولكنْ لا نتحدث عن معلومات رسمية.

وأشار إلى أن هذا المطار لم يُقصف حتى الآن، وما قُصف هو قاعدة عسكرية بالقرب منه فيها مقر أمني، مؤكدا أنه إذا رسمنا خريطة المدن فهناك استهداف للعاصمة طهران في زواياها الأربع، من الغرب الاقتصادي إلى الشرق العسكري، مرورا بالوسط والجنوب حيث التمركز السياسي، وصولا إلى بيت المرشد والمجمّع الرئاسي ومقر الخارجية.

وأكد أن ما جرى هو استهداف واسع لمواقع داخل طهران، يشمل أهدافا سياسية وعسكرية كلها داخل العاصمة الإيرانية.