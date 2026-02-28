على وقع الهجوم الإيراني.. فرار جماعي للطائرات من مطار بن غوريون

أظهرت بيانات ملاحية من منصة فلايت رادار خروج عدد كبير من الطائرات من مطار بن غوريون في ظل الهجمات الإيرانية على إسرائيل، حيث سجّل المطار عمليات مغادرة، ولم يسجل عمليات وصول.

وأظهر التحليل الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة، إقلاع 25 رحلة من المطار إلى وجهات متعددة.

وتصدرت العاصمة الإيطالية روما جهة الاستقبال بواقع 6 رحلات، تلتها 3 رحلات إلى العاصمة الفرنسية باريس و 3 إلى العاصمة المجرية بودابست و3 إلى جزيرة رودس باليونان.

وشملت وجهات أخرى في شرق المتوسط وأوروبا مثل لارنكا بقبرص و أثينا باليونان و تبليسي بجورجيا.

وتعكس مغادرة طائرات العال بشكل متزامن من مطار بن غوريون مؤشرا على إعادة تموضع منظم للأسطول المدني الإسرائيلي أكثر من كونه حركة سفر اعتيادية.

غياب أي عمليات وصول بالتزامن مع تسجيل مغادرات فقط يوحي بإفراغ تدريجي للمجال الجوي كإجراء احترازي، يهدف إلى تقليل المخاطر على الطائرات الرابضة في المطار، ونقلها إلى مطارات بديلة خارج نطاق التهديد الصاروخي المحتمل، ضمن بروتوكولات إدارة المخاطر في أوقات التصعيد.

ووثقت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عبر حسابها على "إكس" أن طائرات شركة العال بدأت عمليات الإخلاء من المطار.

وشنّت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا اليوم السبت على إيران، وأعلنت إسرائيل بدورها إغلاق مجالها الجوي، في مؤشر إلى تصاعد التوتر الإقليمي، واتساع نطاق الإجراءات الاحترازية في حركة الطيران المدني والعسكري.