عراقجي يعلق على مصير القادة الإيرانيين إثر الهجمات الأخيرة

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن كبار المسؤولين في البلاد "بخير وعلى قيد الحياة"، في رد على تقديرات إسرائيلية تحدثت عن مقتل عدد من القيادات جراء الهجمات الأخيرة.

وقال عراقجي في تصريحات لإن بي سي إن التقارير المتداولة غير دقيقة، مشددا على أن جميع المسؤولين تقريبا بخير، رغم احتمال فقدان قائد أو اثنين، وفق تصريحه.

وجاءت التصريحات في وقت قال فيه مصدر مطلع على العمليات العسكرية لوكالة رويترز إن إسرائيل تعتقد أن ضرباتها أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين معلومات متضاربة بأنه لا معلومات واضحة بشأن مصير القادة الإيرانيين المستهدفين.

ووصف وزير الخارجية الإيراني الهجوم الإسرائيلي الأمريكي بأنه غير مبرر وغير قانوني وغير شرعي، مؤكدا أنه يتعارض مع القانون الدولي ويجب التنديد به.

وأضاف أن إيران لن تتخلى عن حقوقها، بما في ذلك حق التخصيب، مشيرا إلى أن طهران مهتمة بالتهدئة، لكنّ إيقاف الهجمات شرط لبدء أي حديث.

وأوضح الوزير الإيراني أنه لا توجد اتصالات حاليا بين طهران وواشنطن، مضيفا: "إذا أرادت الولايات المتحدة التحدث، فهي تعرف كيف تتواصل".

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن دعواته لتغيير النظام، قال إن هذه "مهمة مستحيلة".

وشدد وزير الخارجية على أن الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية في المنطقة تأتي "دفاعا عن النفس"، مؤكدا أن إيران لا تحتاج لأحد كي يدافع عنها، وأن لديها القدرة الكافية للقيام بذلك. واعتبر أن ما تقوم به طهران دفاع مشروع تماما.

وكان عراقجي كتب على منصة إكس أن "حرب نتنياهو وترمب على إيران غير مبررة وغير قانونية وغير شرعية على الإطلاق"، وقال إن ترمب "حوّل شعار أمريكا أولا إلى إسرائيل أولا، ما يعني دائما أمريكا أخيرا"، مضيفا أن القوات الإيرانية "مستعدة لهذا اليوم، وستلقّن المعتدين الدرس الذي يستحقونه".

وبدأت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.