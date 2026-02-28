الحرس الثوري: مقتل مئات الأمريكيين والإسرائيليين في رد إيراني واسع على العدوان

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع لـ الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ردا عسكريا واسعا على ما وصفه بـ"العدوان الوحشي" الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل فجر اليوم على إيران، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن مقتل مئات الأمريكيين والإسرائيليين.

وقال المتحدث، في كلمة مسجلة بثتها وسائل الإعلام الإيرانية، إن الهجوم الذي استهدف إيران كشف – بحسب وصفه – أن واشنطن وتل أبيب لا تفهمان سوى لغة القوة، معتبرا أن العدوان أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم أطفال وطلاب، وهو ما وصفه بأنه دليل جديد على النزعة الوحشية للطرفين.

وأوضح أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردت على الهجوم بسرعة عالية ودقة مرتفعة، مشيرا إلى أن الرد شمل استهداف مراكز حيوية وأمنية وعسكرية مهمة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب تنفيذ ضربات وصفها بـ"الصاعقة" طالت 14 قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن هذه العمليات أدت إلى هلاك المئات من "القوات المعتدية الأمريكية والصهيونية"، مؤكدا أن الرد الإيراني جاء في إطار ما وصفه بـ"الرد المقتدر والحازم" على الاعتداء.

وحذر في ختام كلمته من أن العمليات العسكرية الإيرانية ستستمر بشكل أقوى وأوسع من ذي قبل، مشددا على أن القيادة العسكرية ستواصل إطلاع الشعب الإيراني على نتائج هذه العمليات وتطوراتها تباعا، في ظل ما وصفه باستمرار حالة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.