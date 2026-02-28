دعت مواطنيها لمغادرتها.. أمريكا تصنّف إيران "راعية للاحتجاز غير المشروع"

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الجمعة النظام الإيراني بـ"الكف عن احتجاز الرهائن"، والإفراج عن جميع المعتقلين الأمريكيين في إيران، معلنا تصنيف طهران "دولة راعية للاحتجاز التعسفي".

وجدد روبيو -في بيان- دعوته للأمريكيين في إيران إلى المغادرة على الفور، مضيفا "لا ينبغي لأي أمريكي السفر إلى إيران لأي سبب".

واعتبر البيان -الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية- بأن إيران تواصل احتجاز "أبرياء" من الولايات المتحدة ودول أخرى بـ"طريقة وحشية"، من أجل استخدامهم كورقة ضغط سياسي، مشددا على ضرورة وضع حد لما وصفها بـ"الممارسة البغيضة".

وهدد الوزير روبيو بأن بلاده ستضطر إلى دراسة تدابير إضافية، تشمل فرض قيود على استخدام جوازات السفر الأمريكية من وإلى إيران أو عبرها، إذا لم تتوقف طهران عن ممارساتها، بحسب البيان.

ترمب يلوح بالهجوم

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوّح الجمعة باستخدام القوة ضد إيران، إذ قال إنه "لا يريد استخدام القوة ضد طهران، لكن في بعض الأحيان قد يكون ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أنه غير راض عنها ولا يمكن لها أن تمتلك أسلحة نووية.

وقال ترمب إنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران، لافتا إلى وجود خطر دائم "حينما يتعلق الأمر بالحرب وسيكون من الجيد أن تتفاوض إيران بحسن نية".

وأضاف أنه من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع طهران، وذلك في ظل جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة عُمانية في جنيف.

في غضون ذلك، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية تقديرات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يقترب من اتخاذ قرار بشنّ هجوم ضد إيران.

ومن بين هذه المؤشرات، إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين من إسرائيل، وإصدار تحذيرات سفر من دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا لمواطنيها بعدم القدوم إلى إسرائيل، إلى جانب إجراءات طوارئ إضافية اتخذتها سفارات غربية في المنطقة.