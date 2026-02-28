هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران

شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا، اليوم السبت، على إيران، إذ سمعت اصوات انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء الهجوم على إيران، قائلا إنه بدا قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق على إيران.

وأضاف ترمب: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني".

وقال الرئيس الأمريكي إن " النظام الإيراني عبارة عن جماعة شريرة من أناس قساة وسيئين.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تل أبيب بدأت بشن "هجوم ثان" على إيران، وأكد مسؤول أمريكي للجزيرة مشاركة القوات الأمريكية في الهجوم، متوقعا أن يكون واسع النطاق ولا يتوقف على ضربات محدودة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن انفجارات عدة دوت في العاصمة الإيرانية طهران، ونقلت تقارير إخبارية إيرانية أن انفجارات أخرى استهدفت مدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "جزء من الغارات الأولى على إيران استهدف شخصيات كبيرة ويجري التحقق منها".

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن خدمات المحمول انقطعت عن مناطق متفرقة في أنحاء العاصمة طهران.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه جرى استهداف عشرات الأهداف التابعة للنظام في إيران.

إيران تتوعد

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تستعد للرد بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران اليوم السبت، مضيفا أن الرد سيكون ساحقا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا) ووكالة أنباء الطلبة(إسنا) تتعرضان لهجوم سيبراني ومحاولات اختراق.

إغلاق في إسرائيل

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق المدارس في إسرائيل وحظر التجمعات العامة وإبلاغ الإسرائيليين بالعمل من المنزل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل خلال الدقائق الأخيرة.

وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية أنه يمنع على الإسرائيليين الوصول إلى كافة المطارات حتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن طائرات مدنية أجنبية كانت في طريقها لإسرائيل وبدأت في عودة أدراجها بسبب القصف.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني لم تسمه قوله إن الهجوم إسرائيلي أمريكي مشترك وجرى العمل عليه منذ أشهر عدة.

