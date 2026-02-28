صور من سماء طهران.. هل تجرأت طائرات إسرائيلية على التحليق المنخفض؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحليق طائرة حربية على ارتفاع منخفض في سماء العاصمة طهران، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على مناطق متفرقة في البلاد.

وزعمت حسابات إعلامية، بعضها إسرائيلي، أن الفيديو يوثق تحليق مقاتلة إسرائيلية في سماء طهران، حيث التقط شهود عيان المشهد من مسافة قريبة.

وعلق الصحفي الإسرائيلي هانانيا نفتالي على الفيديو قائلا "مقاتلات حربية تهمين على سماء طهران!".

تحققنا من الفيديو، وتبين أنه نشر للمرة الأولى صباح اليوم بالتزامن مع الغارات الجوية التي شهدتها العاصمة الإيرانية.

غير أن الطائرة التي شوهدت في سماء طهران تتطابق بصريا مع مقاتلة "ميغ-29" الإيرانية، مما يضعف فرضية كونها طائرة إسرائيلية تهاجم أهدافا داخل طهران، وينفي مزاعم الحسابات الإسرائيلية بأنها من طراز "إف-22".

علاوة على ذلك، تتجنب الطائرات الإسرائيلية التحليق على هذا الارتفاع المنخفض خلال شن غارات على أهداف داخل إيران، في ظل امتلاك طهران منظومات دفاع جوي وأسلحة مضادة للطيران.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن قوات الدفاع في طهران تواصل مواجهة الأهداف المعادية وسط المدينة وبعض المناطق الأخرى في العاصمة.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي حالة من التدفق المكثف للمقاطع والصور المنسوبة لعمليات القصف التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وهذا السيل المتسارع من المعلومات يعزز انتشار المحتوى المضلل، سواء كان ذلك بقصد في إطار الحرب النفسية، أو بغير قصد نتيجة التسرع في النقل ومشاركة الأخبار.