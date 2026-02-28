صور فضائية تظهر الدمار بمقر إقامة المرشد الإيراني في طهران

كشفت صور أقمار صناعية التقطت قبل ساعات قليلة عن آثار دمار واسع في مجمع المرشد الإيراني علي خامنئي، جراء الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت العاصمة طهران صباح اليوم السبت.

وتظهر الصور التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" عدة مبان مدمرة داخل المجمع الواقع في شارع فلسطين، والذي يمثل مقر الإقامة الرسمي للمرشد الأعلى.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني تأكيده أن خامنئي لم يكن موجودا في طهران لحظة القصف، حيث جرى نقله إلى مكان آمن.

من جانبه، أوضح الصحفي عبد القادر فايز أن الاستهداف طال المجمع الرئاسي، أو ما يعرف بالقصر الرئاسي الواقع جنوب العاصمة، وهو عبارة عن مجمع ضخم يضم مباني إدارية وسيادية عديدة.

وتكشف مقارنة الصور الملتقطة قبل الغارة وبعدها عن تعرض خمسة مبان على الأقل لدمار واسع، مع استمرار تصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدَفة.

وقد تركزت سلسلة من الاستهدافات في مناطق شمال وشرق العاصمة، حيث تتركز مؤسسات الدولة والمواقع العسكرية الحساسة ومقار سكن كبار المسؤولين والقادة، كما امتدت الضربات لتشمل ضواحي طهران، ومن بينها مدينة شهريار الواقعة غرب المحافظة.