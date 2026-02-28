أعلنت شركات طيران دولية عن إلغاء واسع النطاق لرحلاتها إلى مدن في الشرق الأوسط، وذلك عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، وما تبعه من رد إيراني وإغلاق لمجالات جوية لدول في المنطقة.

إغلاقات شاملة وجزئية للأجواء

وسارعت إيران إلى إغلاق مجالها الجوي بشكل كامل حتى إشعار آخر، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية لوكالة تسنيم، كما أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الطيران المدني.

وفي العراق، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن بغداد أغلقت مجالها الجوي، بينما أعلنت الإمارات العربية المتحدة إغلاق أجوائها بشكل "مؤقت وجزئي" في إجراء احترازي لتأمين سلامة الرحلات، في حين أعلنت سوريا إغلاق ممراتها الجوية الجنوبية لمدة 12 ساعة.

من جانبه، أشار الجيش الأردني إلى أن قواته الجوية تجري طلعات لحماية سماء المملكة، موضحا في وقت لاحق أنه أسقط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية. كما أغلقت الكويت مجالها الجوي، وأعلن جيشها تعامله مع صواريخ في الأجواء الكويتية.

تعليق واسع للرحلات الدولية

وأعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران والأردن حتى الثاني من مارس/آذار، وعلّقت رحلاتها إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان ليوم السبت.

كما قررت الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء رحلاتها المقررة اليوم وغدا، الأول من مارس/آذار 2026، من تل أبيب وإليها، بالإضافة إلى رحلاتها من وإلى بيروت ودبي والرياض ليوم.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية أنها لن تسيّر رحلات إلى تل أبيب والبحرين حتى الرابع من مارس/آذار، كما ألغت رحلتها إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت.

وفي السياق ذاته، علّقت الخطوط الجوية السويسرية رحلاتها من "تل أبيب" وإليها حتى السابع من مارس/آذار، وألغت رحلاتها من زيورخ إلى دبي المقررة يومي السبت والأحد.

إعلان

بدورها، أعلنت شركة الطيران الوطنية الألمانية "لوفتهانزا" إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت وعمان وأربيل وطهران حتى السابع من مارس/آذار، وتعليق رحلاتها إلى دبي وأبو ظبي حتى الأحد.

كما شملت القرارات الخطوط الجوية الجزائرية التي علقت رحلاتها السبت إلى عمان ودبي والدوحة، والخطوط الجوية النروجية التي علقت رحلاتها من دبي وإليها حتى الرابع من مارس/آذار.

وفي روسيا، أعلنت هيئة النقل الجوي "روسافياتسيا" إلغاء جميع الرحلات التجارية إلى "إسرائيل" وإيران حتى إشعار آخر.

وأفاد موقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية بتأجيل أكثر من 9600 رحلة وإلغاء أكثر من 500 رحلة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.