سوريا: 4 قتلى بالسويداء إثر الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران

أعلنت مديرية إعلام السويداء، اليوم السبت، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين، إثر انفجار صاروخ في المنطقة الصناعية داخل المدينة جنوبي سوريا، وذلك في ظل جولة التصعيد والضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وأفادت المديرية بسقوط قتلى وعدد من الجرحى جراء انفجار صاروخ في المنطقة الصناعية داخل مدينة السويداء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

في السياق ذاته، ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الاحتلال الإسرائيلي أسقط صاروخا إيرانيا في قرية الحيران بريف القنيطرة (جنوب)، دون وقوع إصابات

وأشارت القناة إلى سقوط صاروخ آخر على مدينة إنخل بمحافظة درعا جنوبي سوريا نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران دون أضرار بشرية.

وأصدر الدفاع المدني السوري بيانا تحذيريا، اليوم السبت، دعا فيه إلى ضرورة الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، وذلك في ظل التوترات والتطورات العسكرية الإقليمية والدولية الجارية.

ونشر الدفاع المدني السوري في قناته على تليغرام مجموعة من الإجراءات، من بينها التوجه إلى داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات، والابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة.

وطالب بعدم الاقتراب نهائيا من أي جسم غريب أو حطام ساقط، وإبلاغ الجهات المختصة فورا.

ودعا إلى منع التجمع أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام لتسهيل عمل فرق الطوارئ وتجنب الإصابات الثانوية، والإبلاغ الفوري عن أي حريق ينجم عن سقوط أجسام حربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم بدأته إسرائيل والولايات المتحدة، صباح السبت، ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشاه، فيما أعلنت طهران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وعقب الهجوم، أعلنت إيران، إطلاق هجمات على جميع القواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على أراضيها.