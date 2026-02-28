"سجيل وفتاح".. كيف ظهرت صواريخ إيران الباليستية في الفيديوهات المتداولة؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولا واسعا لمقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق إيران لصواريخ باتجاه إسرائيل وما قالت إنها قواعد أمريكية في المنطقة، وبرز بينها على نحو خاص صاروخ "سجيل" الذي ظهرت له عدة مشاهد مصورة.

ويُعد "سجيل" صاروخا باليستيا أرض-أرض ثنائي المراحل يعمل بالوقود الصلب، جرى اختباره لأول مرة عام 2008، ويتراوح مداه بين 2000 و2500 كيلومتر، وتصل سرعته إلى أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة. ويبلغ وزن الصاروخ نحو 23 طنا، في حين يقترب وزن رأسه الحربي من 650 كيلوغراما، ويُقدّر طوله بنحو 18 مترا، وقطره بحوالي 1.25 متر.

كما تداول مستخدمو المنصات صورا ومقاطع لصاروخ "فتّاح"، وهو أول صاروخ باليستي فرط صوتي تعلن عنه إيران، وكان الحرس الثوري قد كشف مواصفاته الفنية في 6 يونيو/حزيران 2023.

ويبلغ مدى "فتّاح" نحو 1400 كيلومتر، وتتراوح سرعته بين 13 و15 ماخًا (حيث يعادل الماخ الواحد تقريبا 1224 كيلومترا في الساعة)، فيما تُقدر فترة تحليقه بـ400 ثانية من الإطلاق حتى إصابة الهدف على هذا المدى. ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب، ويبلغ طوله الكلي 13.6 مترا (10 أمتار للمرحلة الأولى، ونحو 3.6 أمتار للمرحلة الثانية الحاملة للرأس الحربي)، في حين يصل قطره إلى حوالي 80 سنتيمترا.

كما انتشرت مقاطع أخرى تُظهِر صواريخ وهي تعبر أجواء إيران، إلى جانب لقطات لانفجارات في تل أبيب.

كما أظهرت لقطات أخرى مشاهد لاعتراضات وشظايا صاروخية في سماء تل أبيب، وبينت التسجيلات المصورة وقوع أضرار مادية في بعض المباني والمركبات، خاصة في المناطق القريبة من مناطق السقوط، وفق ما تداوله ناشطون على منصات التواصل.