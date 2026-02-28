مصادر رسمية إيرانية: خامنئي في مكان آمن خارج طهران وبزشكيان بخير

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ليس في طهران، وتم نقله إلى مكان آمن.

تأتي هذه الأنباء بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجوم واسع النطاق على إيران.

وفي الأثناء قالت وكالة إيرنا نقلا عن مصدر مطلع في الرئاسة الإيرانية إن الرئيس بزشكيان بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في إيران، نور الدين الدغير، أن الهجمات تستهدف قيادات سياسية في محاولة لإسقاط النظام، موضحاً أن المرشد الأعلى لم يكن في طهران وقت الاستهداف.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن انفجارات عدة دوت في العاصمة الإيرانية طهران، ونقلت تقارير إخبارية إيرانية أن انفجارات أخرى استهدفت مدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.