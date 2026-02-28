سفن تستقبل رسائل بمنع العبور.. هل تغلق إيران مضيق هرمز؟

أكدت وكالة رويترز أن سفنا تستقبل بثا عالي التردد من الحرس الثوري الإيراني يقول إنه غير مسموح بعبور مضيق هرمز، في خطوة يقول الصحفي والخبير في الشأن الإيراني عبد القادر فايز إنها تعكس أن إيران بدأت تفكر في ورقة المضيق.

ومن جهتها، أعلنت وكالة مهر الإيرانية أن "السفن تتوقف عن عبور مضيق هرمز".

ووفق فايز، فإن الإغلاق التحذيري في العرف الإيراني هو المرحلة الأولى من عملية إغلاق مضيق هرمز، أي أنها تطلق تحذيرات للسفن القادمة بأن تتخذ مسارات مختلفة خارج المضيق، أي أن لا تدخل هذه السفن إلى المضيق قبل أن تتخذ إيران أي خطوة عسكرية.

وفي المناورات الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري الإيراني أطلق عليها الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، ويقول فايز إن المعلومات القادمة من إيران أن بحرية الحرس تتحرك بشكل عالي ومكثف في محيط مضيق هرمز وفي المضيق، في خطوة لا يعرف إذا ما كنت تتجه نحو إغلاق جزئي للمضيق، وهذا وارد، حسب فايز.

أما الإغلاق الكلي للمضيق فيعني تعطيل الحركة الملاحية في المضيق بشكل كامل، ولا يستبعد فايز د أن تقدم إيران على إغلاق المضيق بشكل جزئي أو تدريجي أو تعطيل كلي، مشيرا إلى أنها قد تذهب بخطوة واحدة.

وتعكس الحركة في مضيق هرمز بأن إيران بدأت تفكر عمليا في التعامل مع المضيق وإدخاله في سياق الحرب الحالية.

وبشأن الصواريخ، يؤكد فايز أن إيران ستدخل اعتبارا من الليلة المنظومة المهمة في البرنامج الصاروخي "فتاح 1″ و"فتاح 2" وسجيل"، وهو صاروخ متطور ويصل بسهولة إلى إسرائيل.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع لـ الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ردا عسكريا واسعا على ما وصفه بـ"العدوان الوحشي" الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن مقتل مئات الأمريكيين والإسرائيليين.