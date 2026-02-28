انفجارات في أبو ظبي والمنامة، وقطر تعترض صواريخ إيرانية

أفادت وكالة رويترز للأنباء أن انفجارا هائل دوى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم السبت، بينما قالت إيران إنها تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة.

ودوت انفجارات في البحرين، وقالت الداخلية البحرينية إن صفارات الإنذار جرى تفعليها في أنخاء البلاد، مطالبة المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وأظهرت صور سقوط صاروخ في العاصمة البحرينية المنامة، وقالت رويترز إن دخان تصاعد من منطقة الجفير في البحرين والتي تضم قاعدة بحرية أمريكية.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي تعرض لهجوم صاروخي.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية تصديها بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت الأراضي القطرية.

ودعت الداخلية القطرية المواطنين والمقيميين للبقاء في منازلهم وتجنب التحرك إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت الكويت والإمارات وقطر إغلاق مؤقت للأجواء الجوية للبلاد.