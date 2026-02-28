رئيس وزراء لبنان يحذر من الانجرار للحرب وسط استمرار غارات إسرائيلية

حذّر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، من جرّ بلاده إلى "مغامرات تهدد أمنها ووحدتها"، في إشارة إلى حزب الله، وذلك تزامنا مع بدء الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال سلام في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم السبت، "أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها".

وناشد سلام جميع اللبنانيين بالتحلي "بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب".

وتأتي تصريحات سلام بعد ساعات من إعلان الجيش الاسرائيلي شنّ غارات على جنوب لبنان قال إنها استهدفت منشآت لحزب الله. بدورها أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية وقوع غارات إسرائيلية صباح السبت على مناطق جبلية (جنوب لبنان).

استهداف مكثف

وكثّفت إسرائيل في الأيام الأخيرة من ضرباتها الصاروخية على جنوب لبنان على وقع التوتر الحاصل مع إيران.

وكانت إسرائيل حذرت لبنان من أنها ستشن هجوما عنيفا على البلاد، مستهدفة البنية التحتية المدنية بما فيها المطار، في حال مشاركة حزب الله في أي حرب على إيران.

ووجهت إسرائيل ضربات قوية لحزب الله خلال ‌حرب عام 2024، وقتلت زعيمه حسن نصر الله والآلاف من مقاتليه، ‌ودمرت ‌جزءا كبيرا من ترسانته العسكرية.

وفي الأيام الأخيرة، أعرب مسؤولون لبنانيون عن خشيتهم من أن يتدخل حزب الله في أي تصعيد إقليمي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مسؤول في حزب الله الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب لا يعتزم التدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران، محذرا في الوقت ذاته من عواقب استهداف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

توتر إقليمي

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع هجوم متواصل بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل صباح السبت، ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشاه.

في المقابل، ردت طهران بشن هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على ما قالت إنها قواعد أمريكية في دول الخليج، حيث سُمع دوي انفجارات في الرياض وأبو ظبي والدوحة والمنامة.

ونتيجة التوتر الاقليمي، أعلنت عدة شركات طيران عن إلغاء رحلاتها الى الشرق الأوسط، بما فيه مطار بيروت.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، إن مطار بيروت يعمل بشكل كامل، مُقرا في الوقت نفسه بإلغاء بعض شركات الطيران لرحلاتها.

وألغت شركات طيران خليجية وأجنبية رحلاتها من وإلى مطار بيروت، في وقت بحث فيه وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، السبت، تداعيات التطورات الأمنية في المنطقة على حركة الطيران المدني خاصة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.