حرب الشائعات.. حقيقة صورة استغلتها إسرائيل لادعاء فرار سكان طهران

Vehicles line up during a traffic block, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran, Iran, February 28, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
اصطفاف مركبات في زحام مروري بطهران عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران (رويترز)
محمد الزعانين
Published On 28/2/2026

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر حسابها على منصة "إكس" صورة زعمت أنها تُظهر مواطنين إيرانيين يفرون من طهران، على وقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة الإيرانية، واتسع نطاق نشر الصورة بالسياق ذاته إلى حسابات إسرائيلية واسعة.

وبعد التحقق من الصورة، تبيّن أنها التُقطت بالفعل صباح اليوم في طهران، غير أن وكالة رويترز لم تشر إلى أي عمليات نزوح أو فرار كما روجت الصحيفة الإسرائيلية، بل أوضحت الوكالة أن الصورة توثّق اصطفاف مركبات خلال اختناق مروري، عقب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

ومن خلال تحديد الموقع الجغرافي للصورة، ظهرت معالم بارزة، من بينها كاتدرائية القديس سركيس الواقعة في شارع كريم خان زند.

ويقع هذا الشارع في المنطقة السادسة التي تمثل قلب طهران النابض، وهو شريان حيوي يضم محطات للحافلات والمترو، ويمر بأحياء رئيسية ومقار حكومية، بحسب ما تؤكده مواقع إيرانية محلية.

ويُعد شارع كريم خان زند من المحاور التي تشهد أزمات مرورية واختناقات بشكل شبه يومي، نظرا لموقعه المركزي والتجاري في العاصمة.

****داخلية***** خريطة تظهر موقع شارع "كريم خان زند" بالمنطقة السادسة في العاصمة الإيرانية طهران المصدر: neshan.org
خريطة تظهر موقع شارع "كريم خان زند" بالمنطقة السادسة في العاصمة الإيرانية طهران (neshan.org)

 

وتلجأ وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أسلوب الحرب النفسية عبر تضخيم المشاهد العادية وإخراجها من سياقها الطبيعي، فمن خلال تحويل زحام مروري معتاد في قلب العاصمة إلى "مشاهد فرار جماعي"، تحاول هذه المنصات صناعة سردية مضللة توحي بانهيار الجبهة الداخلية الإيرانية إثر الهجوم الجوي المزدوج.

المصدر: الجزيرة + وكالات

