حرب الشائعات.. حقيقة صورة استغلتها إسرائيل لادعاء فرار سكان طهران

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر حسابها على منصة "إكس" صورة زعمت أنها تُظهر مواطنين إيرانيين يفرون من طهران، على وقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة الإيرانية، واتسع نطاق نشر الصورة بالسياق ذاته إلى حسابات إسرائيلية واسعة.

وبعد التحقق من الصورة، تبيّن أنها التُقطت بالفعل صباح اليوم في طهران، غير أن وكالة رويترز لم تشر إلى أي عمليات نزوح أو فرار كما روجت الصحيفة الإسرائيلية، بل أوضحت الوكالة أن الصورة توثّق اصطفاف مركبات خلال اختناق مروري، عقب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

ومن خلال تحديد الموقع الجغرافي للصورة، ظهرت معالم بارزة، من بينها كاتدرائية القديس سركيس الواقعة في شارع كريم خان زند.

ويقع هذا الشارع في المنطقة السادسة التي تمثل قلب طهران النابض، وهو شريان حيوي يضم محطات للحافلات والمترو، ويمر بأحياء رئيسية ومقار حكومية، بحسب ما تؤكده مواقع إيرانية محلية.

ويُعد شارع كريم خان زند من المحاور التي تشهد أزمات مرورية واختناقات بشكل شبه يومي، نظرا لموقعه المركزي والتجاري في العاصمة.

وتلجأ وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أسلوب الحرب النفسية عبر تضخيم المشاهد العادية وإخراجها من سياقها الطبيعي، فمن خلال تحويل زحام مروري معتاد في قلب العاصمة إلى "مشاهد فرار جماعي"، تحاول هذه المنصات صناعة سردية مضللة توحي بانهيار الجبهة الداخلية الإيرانية إثر الهجوم الجوي المزدوج.