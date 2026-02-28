ترمب: سنقضي على صواريخ إيران ونبيد قواتها البحرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة شنت، اليوم السبت، عمليات قتالية كبرى في إيران، مضيفا أن الهدف هو القضاء على تهديدات النظام الإيراني، على حد وصفه.

وأضاف في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "هدفنا هو حماية الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة التي يشكلها النظام الإيراني".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه "لا يمكن السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي"، زاعما أنها حاولت بناء برنامجها النووي.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما واسع النطاق على إيران، وسمع دوي أصوات انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية بينها قم وأصفهان.

وقال ترمب: إيران تطور صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد أمريكا ودول أخرى.. سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي".

وأكد الرئيس الأمريكي: "سنُبيد أسطولهم البحري ونتأكد من عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".

وأشار ترمب إلى أن "أمريكا اتخذت كل خطوة ممكنة لتقليل المخاطر على أفرادها في المنطقة".

ووجه ترمب حديثه للشعب الإيراني قائلا: "ساعة حريتكم تقترب"، وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية مخيرة بين "الحصانة" و"الموت المحتوم"، على حد قوله.