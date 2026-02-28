أخبار|تحقق|إسرائيل

بيانات ملاحية.. شلل حركة الطيران وإغلاق المجال الجوي في إيران وإسرائيل

TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 13: Ben Gurion airport is seen mostly empty after flights were cancelled following Israel's early-morning attack on Iran on June 13, 2025 in Tel Aviv, Israel. People here are bracing themselves for retaliation from Iran after Israel launched a series of air strikes on military facilities and leaders in Iran in the early hours of Friday, June 13. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
صورة أرشيفة.. مطار بن غوريون بتل أبيب يبدو شبه فارغ بعد إلغاء رحلات جوية إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران (غيتي)
محمد الزعانين
Published On 28/2/2026

أكد موقع "فلايت رادار 24″، المتخصص في التتبع الملاحي للطيران، إغلاق المجال الجوي الإيراني بموجب إشعار للملاحة الجوية "نوتام" حتى الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي على الأقل.

وأوضح الموقع في تغريدة على منصة "إكس" أنه يجري تحويل مسارات الرحلات الجوية بعيدا عن تل أبيب وعمّان، في ظل حالة التوتر التي رافقت الهجوم الإسرائيلي على إيران قبل قليل.

توقف شبه كامل لحركة الطائرات في المجال الجوي الإيراني عقب تعرّض العاصمة طهران لغارات جوية (فلايت رادار 24)

وتظهر بيانات ملاحية أخرى رصدتها وحدة "المصادر المفتوحة بالجزيرة" أن عددا محدودا من الطائرات قد رُصدت في المجال الجوي الإسرائيلي، على الرغم من قرار إغلاقه.

خلو المجال الجوي من الطائرات المدنية في إسرائيل عقب الهجوم الاستباقي على إيران (فلايت رادار 24)

كما تكشف البيانات تعطل في هبوط 3 رحلات لشركة "ويز إير" في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية صباح اليوم أنه في أعقاب التطورات الأمنية تقرر إغلاق المجال الجوي لإسرائيل أمام الرحلات المدنية، وصدرت تعليمات للجمهور بعدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه خلال الدقائق الأخيرة دوت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل، بالتزامن مع إرسال تنبيه مسبق إلى الهواتف المحمولة يدعو السكان إلى البقاء قرب الأماكن المحصّنة.

وأوضحت أن الإجراء يأتي كتحذير استباقي لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مشددة على ضرورة التزام الجمهور بالتعليمات والبقاء على مقربة من الملاجئ أو المساحات الآمنة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

