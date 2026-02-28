بيانات ملاحية.. شلل حركة الطيران وإغلاق المجال الجوي في إيران وإسرائيل

أكد موقع "فلايت رادار 24″، المتخصص في التتبع الملاحي للطيران، إغلاق المجال الجوي الإيراني بموجب إشعار للملاحة الجوية "نوتام" حتى الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي على الأقل.

وأوضح الموقع في تغريدة على منصة "إكس" أنه يجري تحويل مسارات الرحلات الجوية بعيدا عن تل أبيب وعمّان، في ظل حالة التوتر التي رافقت الهجوم الإسرائيلي على إيران قبل قليل.

وتظهر بيانات ملاحية أخرى رصدتها وحدة "المصادر المفتوحة بالجزيرة" أن عددا محدودا من الطائرات قد رُصدت في المجال الجوي الإسرائيلي، على الرغم من قرار إغلاقه.

كما تكشف البيانات تعطل في هبوط 3 رحلات لشركة "ويز إير" في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية صباح اليوم أنه في أعقاب التطورات الأمنية تقرر إغلاق المجال الجوي لإسرائيل أمام الرحلات المدنية، وصدرت تعليمات للجمهور بعدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه خلال الدقائق الأخيرة دوت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل، بالتزامن مع إرسال تنبيه مسبق إلى الهواتف المحمولة يدعو السكان إلى البقاء قرب الأماكن المحصّنة.

وأوضحت أن الإجراء يأتي كتحذير استباقي لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مشددة على ضرورة التزام الجمهور بالتعليمات والبقاء على مقربة من الملاجئ أو المساحات الآمنة.