بظل تصدع في الموقف الأمريكي.. تحرك بالكونغرس للتصويت على "صلاحيات الحرب"

في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على إيران، بدأت التصدعات تبرز داخل الولايات المتحدة، حيث وجه مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري انتقادات لترمب بسبب إعلانه الحرب بدون تفويض من الكونغرس.

وانتقد المشرعون الديمقراطيون البارزون قرار شن الحرب على إيران، وقالوا إنها لم تكن ضرورية لعدم وجود خطر داهم، ولأن هذه الحرب تخاطر بحياة القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة، فضلا على أن ترمب لم يتلق تفويضا من الكونغرس الأمريكي.

ووفق مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور، فقد أعلن مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، وخاصة النائبان الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا، أنهما سيدفعان مجلس النواب هذا الأسبوع عندما يعود للالتئام من أجل التصويت على قانون صلاحيات الحرب، الذي يقول إن صلاحية إعلان الحرب هي بيد الكونغرس.

ويقول فادي إن التصدعات ظهرت على أكثر من جبهة، لأن ترمب وعد خلال حملته الانتخابية خصوصا ضمن قاعدته " أمريكا أولا" بأنه سوف يكون رئيس سلام، وبأن بلاده لن تنخرط مجددا في حروب أخرى.

أهداف

وبشأن الأهداف الأمريكية من الهجوم على إيران، أكد مسؤولون أمريكيون لمراسل الجزيرة أن الولايات المتحدة شنت الهجوم بالتعاون والتنسيق مع إسرائيل، بهدف تقويض وتفكيك المنظومة الأمنية داخل إيران، وأيضا الصواريخ والبنية العسكرية التحتية والمنشآت.

أما إسرائيل فتقوم باستهداف القيادات الإيرانية، كما يقول المسؤولون الأمريكيون للجزيرة، الذين أكدوا أن الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية انطلقت من الجو، من طائرات مقاتلة، ومن البحر، أي من الأسطول الأمريكي الموجود في المنطقة.

ووفق ذات المصادر، فإن دول الخليج تقوم بالتصدي بنجاح للهجمات الإيرانية وتساندها في ذلك القوات الأمريكية، فيما أكد مصدر أمريكي للجزيرة أن القوات الأمريكية تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات إيران.

إعلان

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا للجزيرة أن تستمر الهجمات على إيران عدة أيام، وأن تكون أهدافها واسعة وملموسة.

ولا يراهن ترمب -وفق مراسل الجزيرة- على القوة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، بل أيضا على انتفاضة شعبية في إيران يراها ممكنة، وقد صرح في هذا السياق بأن "ساعة الحرية حانت"، كما يراهن على أن تتخلى الأجهزة الأمنية الإيرانية والحرس الثوري عن القتال.

وأعلن الرئيس الأمريكي اليوم السبت بدء هجوم على إيران، وقال "بدأنا قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".