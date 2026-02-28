بالخريطة.. كيف تدير طهران معركة "الردع اللاتماثلي" المعقدة؟

شهدت العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم السبت موجة هجمات عسكرية غير مسبوقة، نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مشترك، حيث أظهرت الخريطة التفاعلية لمواقع الاستهداف انتشار الضربات من قلب العاصمة وصولا إلى المحاور الشرقية والغربية، لتشمل المراكز السياسية والعسكرية في آن واحد.

ووفق تحليل العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والإستراتيجي، فقد جاءت العملية وفق "تقدير تكتيكي محكم" يركز على ضرب المنظومة القيادية للنظام الإيراني، من المرشد إلى الرئاسة والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية، بهدف تقليص قدرة القيادة على الاستجابة السريعة وتقويض استمرار العمليات العسكرية التقليدية للنظام.

وأشار حنا إلى أن توزيع الضربات شمل نقاطا حساسة جنوب شرق العاصمة، مثل موقع بارتشين العسكري، ومحيط مطار مهرآباد الداخلي، الذي يقع بالقرب من مراكز دفاع جوي نصبت مؤخرا.

ويؤكد هذا التصميم على أن الاستهداف لم يقتصر على المواقع السياسية فحسب، بل استهدف "نقاط الارتكاز الدفاعية" لضمان ضغط متواصل على النظام.

وقال حنا إن العملية لم تفاجئ إيران إستراتيجيا، لكنها شكلت مفاجأة تكتيكية، مشيرا إلى أن إسرائيل تولت تنفيذ الضربات المباشرة، في حين لعبت القوات الأمريكية دور الدعم الإستراتيجي واللوجيستي، من خلال الانتشار البحري والجوي لحاملات الطائرات وقواعدها في المنطقة، لتغطية نطاق العمليات المتنوعة.

زوايا العاصمة الأربع

وتوضح الخريطة التفاعلية التي قدمها عبد القادر عراضة أن الضربات شملت الزوايا الأربع للعاصمة: غربها الاقتصادي، وشرقها العسكري، ووسطها، وصولا إلى الجنوب السياسي الذي يضم المجمع الرئاسي ووزارة الخارجية، وهو ما يعكس تخطيطا يربط بين البعد الجغرافي للضربات وبين هدفها الإستراتيجي في ضرب "الجسد السياسي للنظام".

وأوضح العميد حنا أن الرد الإيراني يعتمد على "إستراتيجية الردع اللاتماثلي"، مستفيدا من صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، لضمان قدرة الردع مع تقليل الخسائر، ولتعطيل تحركات الخصم، وهو ما يتيح لإيران إحداث إرباك على الأرض، مما يرفع كلفة أي تصعيد محتمل تجاهها.

وأشار الخبير العسكري إلى أن تنسيق الضربات بين المواقع السياسية والعسكرية يعكس قدرة الطرف المهاجم على الجمع بين "دقة الاستهداف وتعدد الجبهات"، بحيث يشمل الجسد السياسي بالكامل دون إغفال البنية الدفاعية، مما يجعل معركة الردع في طهران أكثر تعقيدا مقارنة بأي مواجهة سابقة.

وتكشف المعطيات أن العملية لم تركز على موقع واحد، بل اتخذت شكل ضربات متوازنة بين الشمال والشرق والجنوب والوسط، مع تغطية المدن الداخلية المهمة، وهو ما يضع النظام الإيراني أمام تحديات كبيرة في حماية قيادته ومراكز القرار، مع استمرارية الضغط العسكري والتكتيكي على الأرض.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما عنيفا وواسعا على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهجوم على إيران في رسالة مصورة، قائلا إنه بدأ قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران.