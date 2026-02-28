العراق يغلق مجاله الجوي وسلّام يحذر من إدخال لبنان في أي مغامرة

أغلق العراق مجاله الجوي، بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، وقف الرحلات المتجهة من الكويت إلى إيران على خلفية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، كما دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اللبنانيين للتحلّي بالحكمة ووضع مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي اعتبار.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي إن الوزارة أعلنت إغلاق المجال الجوي العراقي، مضيفا أنه سبق عملية الإغلاق إفراغ جميع الأجواء العراقية من حركة الطيران.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت -بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا- وقف وإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة من الكويت إلى إيران حتى إشعار آخر، نظرا للأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة وما يترتب عليها من إغلاق كامل للأجواء الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الهيئة عبد الله الراجحي: "إن القرار يأتي في إطار الرهان على أعلى معايير السلامة الجوية، والتزاما بالإجراءات الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

مستقرة وآمنة

وفي الدوحة، قالت وزارة الداخلية القطرية: إن "الأوضاع في مستقرة وآمنة ولا مؤشرات في الوقت الراهن تستدعي القلق على مستوى الأمن الداخلي".

في الأثناء قالت وكالة رويترز إن السفارة الأمريكية في ⁠قطر فرضت إجراءات البقاء ⁠في أماكن الإقامة على جميع ‌موظفيها، وأوصت جميع مواطنيها باتباع الإجراء نفسه حتى إشعار ⁠آخر.

كما فرضت السفارة الأمريكية في البحرين إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها وأوصت جميع الأمريكيين باتباع هذا الإجراء حتى إشعار آخر.

وفي لبنان، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصّة إكس: "أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، أعود وأناشد جميع اللبنانيين ان يتحلّوا بالحكمة والوطنية، واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب"، مضيفا: "لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها".