أمريكا تغلق سفارتها في البحرين غدا وتأمر دبلوماسييها في الكويت بالاحتماء

أعلنت السفارة الأمريكية لدى البحرين أنها ستغلق أبوابها، غدا الأحد، بسبب "الهجمات الصاروخية المستمرة ضد البحرين"، في وقت طلبت الخارجية الأمريكية من موظفي سفارتها في الكويت الاحتماء بأماكنهم.

وجاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في المنامة، عاصمة البحرين، على منصة إكس اليوم السبت، "نظرا للهجمات الصاروخية المستمرة على البحرين اليوم 28 فبراير/شباط، ستُغلق سفارة الولايات المتحدة في البحرين غدا الأحد 1 مارس/آذار 2026″.

وأضافت السفارة، في بيانها، "ألغينا جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة ليوم غد الأحد 1 مارس/آذار 2026، وسنُعلن عن موعد عودة السفارة إلى العمل بشكل طبيعي".

وتضمن البيان عددا من النصائح للمواطنين الأمريكيين في البحرين باعتبارها إجراءات من الواجب اتخاذها.

كما نصحت السفارة رعاياها بمراجعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على أحدث التنبيهات الأمنية، كذلك التسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقالت إن التسجيل في البرنامج يوفر آخر التحديثات الأمنية، ويُسهّل على السفارة الأمريكية التواصل مع رعاياها في حالات الطوارئ.

وشنّت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا، اليوم السبت، على إيران، وأعلنت إسرائيل بدورها إغلاق مجالها الجوي، تبعته هجمات صاروخية إيرانية على القواعد الأمريكية في المنطقة، في مؤشر على تصاعد التوتر الإقليمي، واتساع نطاق الإجراءات الاحترازية في حركة الطيران المدني والعسكري.