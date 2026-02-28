عاجل,
أخبار

الجيش الإسرائيلي: رشقة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

ترامب ومادورو
Published On 28/2/2026
|
آخر تحديث: 11:31 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان